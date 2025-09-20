Honkongā pēc nesprāgušas Otrā pasaules kara laika bumbas atrašanas evakuēti tūkstošiem cilvēku
Naktī uz 20. septembri tūkstošiem cilvēku tika evakuēti no savām mājām Honkongā, lai eksperti varētu neitralizēt lielu ASV ražotu Otrā pasaules kara bumbu, kas tika atrasta būvlaukumā, vēsta AP.
Policija paziņoja, ka bumba bija 1,5 metrus gara un svēra aptuveni 450 kilogramus. To atklāja celtnieki Kvarijas līcī, rosīgā dzīvojamajā un biznesa rajonā Honkongas salas rietumu pusē.
"Mēs esam apstiprinājuši, ka šis objekts ir bumba, kas datēta ar Otrā pasaules kara laiku," pirms operācijas žurnālistiem sacīja policijas amatpersona Endijs Čans Tin-Ču. Viņš teica, ka "ārkārtīgi augsto risku, kas saistīti ar tās iznīcināšanu", dēļ aptuveni 1900 mājsaimniecību, kurās atrodas 6000 cilvēku," tika aicinātas ātri evakuēties".
Bumbas deaktivizēšanas operācija sākās piektdienas vakarā un ilga līdz sestdienas pulksten 11:30. Operācijā neviens necieta.
Honkongā laiku pa laikam tiek atklātas Otrā pasaules kara laika bumbas.
Kara laikā pilsētu okupēja Japānas spēki, un tā kļuva par Japānas armijas un kuģniecības bāzi. Amerikas Savienotās Valstis kopā ar citiem sabiedroto spēkiem veica gaisa uzlidojumus Honkongai, lai pārtrauktu Japānas apgādes līnijas un iznīcinātu tās infrastruktūru.