VIDEO: ASV armija veikusi jaunu triecienu pa narkotiku kuģi, nogalinot trīs cilvēkus
ASV armija ir devusi triecienu vēl vienam narkotiku kontrabandas kuģim starptautiskajos ūdeņos, nogalinot trīs cilvēkus, piektdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Atšķirībā no iepriekšējiem triecieniem pēdējo nedēļu laikā Tramps nepateica, vai tas noticis Venecuēlas tuvumā, kur ASV Kara flote ir dislocējusi vairākus karakuģus cīņai pret narkotiku kontrabandu.
Tramps pateica tikai to, ka jaunais uzbrukums noticis ASV Dienvidu pavēlniecības atbildības zonā, kura ietvar Centrālameriku, Karību jūru un Dienvidameriku. Neviens ASV karavīrs nav cietis.
Neprecizējot šī uzbrukuma laiku, Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" ierakstīja, ka ASV izlūkdienests bija apstiprinājis, ka šis kuģis veda narkotikas "pa zināmu narkotiku kontrabandas maršrutu ceļā uz amerikāņu saindēšanu".
Trampa ierakstam bija pievienots video, kurā redzama ātrlaiva kāda ieroča tēmeklī, kas pēc tam eksplodē un aizdegas.
ASV ir dislocējušas astoņus karakuģus un atomzemūdeni Karību jūras dienvidos Venecuēlas piekrastes tuvumā, kā arī nosūtījušas 10 reaktīvos iznīcinātājus uz Puertoriko. Tas Latīņamerikā uzkurinājis bažas, ka ASV varbūt plāno uzbrukt Venecuēlai.
Vašingtona nav minējusi detaļas, kas apstiprinātu tās apgalvojumus, ka triecieniem pakļautie kuģi tiešām veda narkotikas.
Venecuēlas kreisais prezidents Nikolass Maduro ir vainojis ASV mēģinājumos panākt režīma maiņu Venecuēlā, maskējot to ar narkotiku kontrabandas apkarošanas operāciju.