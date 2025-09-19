Krievijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārlidojuši zemu pār Polijas urbšanas platformu
Divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji piektdien virs Baltijas jūras ielidojuši Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un pārlidojuši zemu pār Polijas urbšanas platformu, pavēstīja varasiestādes.
Polijas gaisa robeža nav pārkāpta.
Divi Krievijas iznīcinātāji virs Baltijas jūra pārkāpa Polijas valsts enerģētikas uzņēmuma "Orlen" urbšanas platformas "Petrobaltic" drošības zonu, paziņoja Polijas robežsardze.
Krievijas iznīcinātāju lidojums "notika aptuveni 150 metru augstumā", pavēstīja Iekšlietu un administrācijas ministrijas preses sekretāre Karolina Galecka.
Incidents notika tikai dažas stundas pēc tam, kad Igaunija bija paziņojusi, ka trīs Krievijas armijas lidmašīnas ielidojušas tās gaisa telpā.
Platforma "Petrobaltic" atrodas Baltijas jūras Polijas sektorā un tiek izmantota naftas un gāzes atradņu izpētei.
Tā atrodas vairākus desmitus kilometru uz ziemeļiem no Rozeves.
Ekskluzīvā ekonomiskā zona ir jūras zona, kas stiepjas līdz 200 jūras jūdzēm no valsts krasta un kurā valstij ir īpašas tiesības attiecībā uz jūras resursu izpēti un izmantošanu.