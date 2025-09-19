Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē
Šodien 21:54
Zelenskis: pretuzbrukuma darbības Doneckas virzienā turpinās
Ukrainas karavīri turpina pretuzbrukuma darbības frontes Doneckas virzienā, piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Bija karavīru, virspavēlnieka ziņojumi. Turpinām pretuzbrukuma darbības Doneckas virzienā. Pokrovskas rajons, Dobropiļļas rajons - tieši tur krieviem bija viens no svarīgākajiem viņu uzbrukuma virzieniem, un pilnvērtīgu uzbrukumu viņi tur izvērst nespēja," vakara uzrunā sacīja Ukrainas prezidents.
"Mūsu karavīri iznīcina viņu spēkus. Krieviem ir būtiski zaudējumi. Arī mūsu valsts apmaiņas fonds ir ievērojami papildināts. Katru dienu ir jauni krievu karagūstekņi," norādīja Zelenskis.
Harkivas apgabalā ap Kupjansku Aizsardzības spēki aizstāv pozīcijas, pauda Ukrainas prezidents.