ASV vēstnieks NATO: Krievijas draudi dažkārt tiek mazliet pārspīlēti
Krievijas draudi dažkārt tiek mazliet pārspīlēti, intervijā telekanālam "Fox News" piektdien sacīja ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers.
"Es uzskatu, ka Krievijas draudi dažkārt tiek mazliet pārspīlēti. Viņiem nav bijis lielu panākumu, un, kā jūs norādījāt, Ukraina faktiski ir atkarojusi teritoriju," sacīja diplomāts.
"Un tāpēc, manuprāt, tas norāda uz Krievijas vājumu. Tā kā viņu ekonomika turpina vājināties, es uzskatu, ka turpināt šo karu viņiem būs grūti," viņš piebilda.
Vitakers arī sacīja, ka "abām pusēm būs jāvienojas par miera līgumu".
"[ASV] prezidents [Donalds] Tramps turpinās meklēt ietekmes sviras un nosacījumus, ar kādiem viņš varētu abas puses savest kopā un veicināt risinājumu, jo, es atkārtoju, viņš neizvirzīs nosacījumus," norādīja diplomāts.
"Abām pusēm būs jāpiekrīt miera līgumam. Bet turpināsim strādāt pie tā, lai tuvākajā laikā tas tiktu atrisināts, lai beigtos nāves," piebilda Vitakers.