Analītiķi: Maskava cenšas vienlaikus saglabāt karu un atjaunot ekonomiskās saites ar ASV
Kremlis cenšas manipulēt ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju, lai attiecības starp ASV un Krieviju varētu normalizēt, nebeidzot karu Ukrainā, teikts ASV Kara pētījumu institūta (ISW) ziņojumā.
Analītiķi vērš uzmanību uz Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova 18.septembra paziņojumu, ka Tramps ir iecerējis "izslēgt Ukrainas tēmu" no ASV un Krievijas darba kārtības, lai "normalizētu" divpusējās ekonomiskās, tehnoloģiskās un citas attiecības.
Dienu iepriekš Lavrovs arī pauda, ka ar centieniem iedrošināt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu panākt ekonomiskas vienošanās ar ASV karu apturēt neizdosies. "Kremlis cenšas panākt, lai Tramps nodala karu Ukrainā no diskusijām par ASV un Krievijas divpusējām attiecībām, īpaši ekonomikas jomā," norāda domnīcas analītiķi.
"Kremlis, visticamāk, cenšas vienlaikus turpināt karu Ukrainā un mazināt spiedienu, ko Krievijas ekonomikai rada pašreizējās un iespējamās turpmākās sankcijas, jo īpaši sankcijas, kas vērstas pret ieņēmumiem no energoresursiem, kas lielā mērā finansē karu," teikts ziņojumā.
Kremlis izmanto Krievijas tiešo investīciju fonda izpilddirektoru Kirilu Dmitrijevu, lai paplašinātu ekonomiskās un biznesa attiecības starp ASV un Krieviju, tādējādi panākot Trampa administrācijas piekāpšanos Ukrainas jautājumā, norāda ISW.
Paralēli tam Kremlis turpina izrādīt uzticību saviem sākotnējiem militārajiem mērķiem Ukrainā, kas ietver Ukrainas padošanos un piekrišanu Krievijas maksimālajām prasībām.
Tiesa, Krievijas amatpersonas arī cenšas attēlot Krieviju kā gatavu kompromisiem.