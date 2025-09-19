Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes priekšsēdētājs Rustems Umerovs.
Pasaulē
Šodien 16:07
Ukraina: Krievijai nav nopietnu nodomu izbeigt karu
Ukrainas sarunas ar Krieviju pašlaik notiek tikai par humāniem jautājumiem, piemēram, par gūstekņu apmaiņu, intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes priekšsēdētājs Rustems Umerovs.
Attiecībā uz sarunām par kara izbeigšanu, kā norādīja Umerovs, bumba ir Krievijas pusē.
Krievija plāno līdz gada beigām palielināt dronu uzlidojumu skaitu - līdz 1000 dienā, sacīja padomes priekšsēdētājs. "Tas liecina, ka Krievijai nav nopietnu nodomu izbeigt karu," noraidīja Umerovs.
Ukrainas aizsardzības ministrs Deniss Šmihaļs iepriekš sacīja, ka valstij nepieciešams vismaz 1000 dronu pārtvērēju dienā, jo Krievija katru nakti raida aptuveni 800 dronu.