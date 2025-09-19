Eiropas Komisija paziņo par 19. sankciju paketi, mērķē uz bankām un kriptovalūtām
Eiropas Komisija (EK) piektdien paziņoja, ka iesniegusi dalībvalstīm apstiprināšanai jaunu sankciju paketi pret Krieviju saistībā ar tās izvērsto karu pret Ukrainu.
EK prezidente Urzula fon der Leiena šonedēļ izteicās, ka tā būs vērsta pret kriptovalūtām un bankām un tiks mēģināts paātrināt Krievijas fosilā kurināmā importa pakāpenisku pārtraukšanu. "Mēs varam apstiprināt, ka komisija ir pieņēmusi jaunu sankciju paketi pret Krieviju - 19.paketi," preses konferencē Briselē sacīja EK preses pārstāve.
Jaunākās pakete ierosināta pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps pieprasīja, lai sabiedrotie pārtrauktu pirkt Krievijas naftu un piemērotu tarifus Ķīnai - pirms viņš ķeras pie Maskavas sodīšanas.
Pēc sarunas ar Trampu šonedēļ Leiena paziņoja par iniciatīvu, kuras mērķis ir panākt, lai Eiropas Savienība (ES) ātrāk izbeigtu Krievijas naftas un gāzes importu.
ES pašreizējais plāns, kas pieņemts jūnijā, paredz pilnīgi izbeigt Krievijas gāzes importu tikai no 2028.gada.
Saskaņā ar EK datiem aptuveni 19% ES importētās gāzes ir no Krievijas. Krievijas naftas importu ir paredzēts izbeigt līdz 2027.gada beigām, bet pērn ES tirgū ienāca 13 miljoni tonnu Krievijas jēlnaftas.