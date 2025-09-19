Lidojuma laikā uz Spāniju "easyJet" lidmašīnā miris pasažieris
"easyJet" reisā uz iecienīto atpūtas galamērķi Lansaroti lidojuma laikā traģiski miris kāds pasažieris.
Aviokompānija "easyJet" aikrakstam "Le Parisien" paziņoja, ka ārkārtas medicīniskais gadījums noticis "laikā pirms nolaišanās" Lansarotē, Kanāriju salās.
Pēc tam, kad kapteinis tika informēts par pasažiera veselības stāvokli, viņš aktivizēja trauksmes signālu, vēsta "The Sun".
Saskaņā ar aviokompānijas sniegto informāciju, lidmašīna "veica ierastu nosēšanos atbilstoši standarta procedūrām". Pasažiera nāves cēlonis pašlaik nav zināms.
Aviokompānija norādīja: "Mūsu apkalpes ir apmācītas rīkoties medicīnisku situāciju gadījumos un darīja visu iespējamo lidojuma laikā."
Viņi piebilda: "Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību pasažiera ģimenei un draugiem un sniedzam viņiem visu iespējamo atbalstu šajā grūtajā laikā. Mūsu pasažieru un apkalpes labklājība un drošība vienmēr ir easyJet augstākā prioritāte."
Pasažieris mira otrdien, reisā no Nantas (Francijā) uz Lansaroti (Kanāriju salas).