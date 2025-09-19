Lidmašīna spiesta riņķot pie Korsikas, jo aizmidzis galvenās lidostas vienīgais dispečers
Francijas pasažieru lidmašīna otrdien bijusi spiesta gandrīz 20 minūtes riņķot pie Korsikas piekrastes, jo nevarēja nolaisties salas galvenajā lidostā. Kā vēlāk izteicās lidmašīnas kapteinis, “vairāku gadu desmitu karjeras laikā man nekad nav nācies piedzīvot šādu situāciju”, jo lidostas vienīgais dispečers izrādījās … aizmidzis.
An Air Corsica Airbus A320neo arriving from Paris Orly was forced to hold for almost 30 minutes on 15 September, before the Ajaccio air traffic controller was reportedly found asleep.https://t.co/G55aBkh0m2#AirCorsica #Ajaccio #Paris #AvGeek pic.twitter.com/MhpQTfle6m— AviationSource (@AvSourceNews) September 18, 2025
“Airbus A320” lidmašīna lidoja no Parīzes Orlī lidostas uz Ajačo Napoleona Bonaparta lidostu un incidenta brīdī bija aizkavējusies par apmēram 55 minūtēm, kad tuvojās Ajačo un nesaņēma nekādu atbildi no gaisa satiksmes vadības torņa, bet lidostas 2400 metru garā skrejceļa apgaismojums nebija ieslēgts, vēsta “The Aviation Herald”.
Lidmašīnas kapteinis bija spiests sazināties ar lidostas ugunsdzēsības departamentu, kas informēja policiju. Ugunsdzēsēji un policisti steidzās uz vadības torni, bet lidmašīnas kapteinis jau apsvēra nepieciešamību lidot uz Bastiju salas pretējā pusē, jo bez vadības torņa palīdzības nosēšanās Ajačo nebija iespējama.
Izrādījās, ka vienīgais dežurējošais vadības torņa darbinieks bija iesnaudies, taču, par laimi, viņu izdevās savlaikus pamodināt, un lidmašīna nolaidās bez problēmām. “Nebija nekādas panikas, visi saglabāja mieru. Pasažieri notikušo uztvēra ar humoru,” lidmašīnas kapteinis izteicās vietējam laikrakstam “Corse Matin”.
Francijas civilās aviācijas pārvalde DGAC paziņojusi par sākto izmeklēšanu. Iemigušā gaisa satiksmes kontroliera alkohola tests bija negatīvs. Saskaņā ar noteikumiem, uz vietas bija jāatrodas diviem kontrolieriem, bet otrs tobrīd atpūtās.
Kā norāda laikraksts “Independent”, Francijas gaisa satiksmes kontrolieri jau iepriekš ir sūdzējušies par nepietiekamu darba samaksu un sliktiem darba apstākļiem, kas izraisa nogurumu un stresu. Šonedēļ arodbiedrība SNCTA paziņoja, ka septembrī plānotais gaisa satiksmes kontrolieru streiks tiek pārcelts uz oktobri sakarā ar Francijas valdības krīzi.
Savukārt “The Sun” atgādina, ka šis nebūt nav pirmais šāda veida incidents. 2022. gada decembrī savā darba vietā aizmigušu atrada Austrālijas Brisbenas pilsētas gaisa satiksmes kontrolieri, kurš bija atbildīgs par ziemeļu pilsētas Kērnsas gaisa telpu. Toreiz izrādījās, ka vīrietis bija spiests pēc kārtas nostrādāt vairākas nakts maiņas, un Austrālijas Transporta drošības birojs ATSB noskaidroja, ka incidentu izraisīja vairāki faktori, tostarp kontroliera uzkrātais nogurums, “Airservices Australia” neefektīvā noguruma risku pārvaldības sistēma, kā arī tobrīd niecīgā slodze Kērnsas sektorā, jo tuvumā nebija nevienas lidmašīnas.
Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022
Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf
Vēl trakāk, ir gadījies, ka noguruma dēļ pie stūres aizmiguši paši piloti. 2022. gada 15. augustā “Ethiopian Airlines” lidmašīnas “Boeing 737-800”, kas lidoja no Sudānas galvaspilsētu Hartūmu uz Etiopijas galvaspilsētu Adisabebu, aizmiga abi piloti. Kad bija pienācis laiks lidmašīnai sākt nolaišanos, tā turpināja autopilotā lidot lielā augstumā, ar viņiem neveiksmīgi mēģināja sazināties Adisabebas gaisa satiksmes kontroles darbinieki. Kad lidmašīna pārlidoja virs skrejceļa, autopilots atslēdzās un brīdinājuma signāls pamodināja pilotus, kuriem izdevās lidaparātu pēc 25 minūtēm nosēdināt. Toreiz sociālajos tīklos vairāki komentētāji norādīja, ka aviosabiedrība savus pilotus nodarbina līdz spēku izsīkumam.