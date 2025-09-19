Vai ASV atteikusies no stratēģiski svarīgās Taivānas? Mediji ziņo, ka finansējums salas aizsardzībai nav apstiprināts
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps atteicies apstiprināt militāro palīdzību Taivānai 400 miljonu ASV dolāru apmērā, paralēli risinot sarunas par tirdzniecību un iespējamo samitu ar Pekinu, ziņoja medijs "Washington Post".
Baltā nama amatpersona laikrakstam norādīja, ka lēmums vēl nav galīgs. Ja palīdzība galu galā netiks apstiprināta, tā būs vērā ņemama atvirzīšanās no tradicionālās politikas pret Taivānu, kura dzīvo pastāvīgu Ķīnas draudu ēnā.
Trampam šodien paredzēta telefonsaruna ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Tā būs viņu otrā telefonsaruna kopš Trampa atgriešanās Baltajā namā.
Abas valstis cenšas panākt kompromisu tirdzniecības jautājumos un vienošanos par īpašumtiesībām uz videoplatformu "TikTok".
Lai gan pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu beigās ASV pārtrauca atzīt Taivānu, Vašingtona joprojām ir Taivānas nozīmīgākā atbalstītāja un lielākā militārās palīdzības sniedzēja. Bijušā ASV prezidenta Džo Baidena laikā Vašingtona apstiprināja militāro palīdzību Taivānai vairāk nekā divu miljardu ASV dolāru apmērā. Taču Tramps "neatbalsta ieroču sūtīšanu bez samaksas, un šī nostāja ir vērojama arī attiecībā uz Ukrainu," norādīja "Washington Post".
Laikraksts vēstīja, ka ASV un Taivānas aizsardzības amatpersonas augustā tikās Ankoridžā, Aļaskā, un apsprieda ieroču pārdošanas paketi, "kuras kopējā vērtība varētu sasniegt miljardiem dolāru", ietverot arī bezpilota lidaparātus, raķetes un sensorus salas piekrastes uzraudzībai.
Kopš Tramps janvārī atgriezās Baltajā namā, Taivānā pieaudzis satraukums par Taivānas un ASV attiecību stiprumu un Vašingtonas gatavību aizstāvēt salu gadījumā, ja uzbruktu Ķīna.
Tomēr ASV Senāta Bruņoto spēku komitejas vadītājs, republikānis Rodžers Vikers augusta beigās, apmeklējot Taivānu, pauda pārliecību, ka ASV un Taivānas attiecības joprojām ir ļoti labas.
"Mēs (..) vēlamies, lai Taivāna paliktu brīva un pati pieņemtu lēmumus," pēc sarunām ar Taivānas prezidentu sacīja Vikers. "Daļa no mūsu brīvību saglabāšanas ir ciešāka sadarbība militārajā jomā, ciešāka sadarbība ar mūsu aizsardzības rūpniecības bāzi, lai pēc iespējas labāk izmantotu šos līdzekļus," viņš piebilda.