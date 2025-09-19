Pasaulē
Tokijā arestē vīrieti, kurš mēneša laikā 1600 reizes zvanījis glābējiem
Tokijas policija arestējusi kādu vīrieti, kurš mēneša laikā apmēram 1600 reizes zvanījis uz vietējo ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru.
Kā vēsta laikraksts “Japan Today”, atsaucoties uz “Sankei Shimbun”, 36 gadus vecais bezdarbnieks Šigenari Kurosava tiek apsūdzēts par nenormāli biežo zvanīšanu uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 110 sava mobilā telefona — no 1. līdz 28. jūlijam vīrietis to izdarījis ap 1600 reižu un katrreiz klausuli, nesakot ne vārda. Arestētais atzinis savu vainu.
Līdzīgi incidenti gadījušies jau kopš 2024. gada janvāra, un policija veic izmeklēšanu par Kurosavas iespējamo saistību arī ar tiem.