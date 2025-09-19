Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē evakuēti 20 tūkstoši cilvēku
foto: dpa/picture-alliance
Ceturtdien Berlīnē, Šprē upē, tika atrasta Otrā pasaules kara laika bumba.
Pasaulē

Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē evakuēti 20 tūkstoši cilvēku

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē piesardzības nolūkos evakuēti 20 tūkstoši cilvēku.

Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē evakuēti 20 t...

Vispirms sapieri plāno neitralizēt bumbu, kas aizvadītajā dienā tika atrasta Šprē upē Berlīnes Fišerinselas rajonā. Policija paziņoja, ka aptuveni 10 000 cilvēku dots rīkojumus uz laiku atstāt savas mājas, kamēr eksperti neitralizēs bumbu.

Pēc tam plānots neitralizēt bumbu, kas pagājušo trešdien tika atklāta Špandavas rajonā, Berlīnes rietumos. Tur piesardzības nolūkos evakuēti aptuveni 12 400 cilvēku. Šī bumba neradīja tūlītējus draudus. Teritorija ap to tika norobežota un tiks apsargāta līdz brīdim, kad bumba būs neitralizēta.

Policija norādīja, ka medicīnas iestādes nav bijis nepieciešams evakuēt, bet norobežotajā zonā Fišerinselas rajonā atrodas vairākas vēstniecības un valdības ēkas. Bumba Šprē upē tika atklāta būvdarbu laikā, un policija norādīja, ka sanesas upes gultnē varētu apgrūtināt tās izcelšanu.

Tēmas

VācijaOtrais pasaules karšBerlīne

Citi šobrīd lasa