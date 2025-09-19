Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē evakuēti 20 tūkstoši cilvēku
Otrā pasaules kara bumbu dēļ Berlīnē piesardzības nolūkos evakuēti 20 tūkstoši cilvēku.
Vispirms sapieri plāno neitralizēt bumbu, kas aizvadītajā dienā tika atrasta Šprē upē Berlīnes Fišerinselas rajonā. Policija paziņoja, ka aptuveni 10 000 cilvēku dots rīkojumus uz laiku atstāt savas mājas, kamēr eksperti neitralizēs bumbu.
Nächtliche Evakuierung:— Đ⟁🏳️ (@ikbendaf) September 19, 2025
Großeinsatz in #Berlin 's Mitte
Tausende Berliner müssen wegen Weltkriegsbombe 💥 in der #Spree ihre Häuser verlassen
Wer keine andere Bleibe hat, kann eine #Notunterkunft im Rathaus Mitte in der Karl-Marx-Allee 31 aufsuchen. pic.twitter.com/wdH8278nGS
Pēc tam plānots neitralizēt bumbu, kas pagājušo trešdien tika atklāta Špandavas rajonā, Berlīnes rietumos. Tur piesardzības nolūkos evakuēti aptuveni 12 400 cilvēku. Šī bumba neradīja tūlītējus draudus. Teritorija ap to tika norobežota un tiks apsargāta līdz brīdim, kad bumba būs neitralizēta.
Policija norādīja, ka medicīnas iestādes nav bijis nepieciešams evakuēt, bet norobežotajā zonā Fišerinselas rajonā atrodas vairākas vēstniecības un valdības ēkas. Bumba Šprē upē tika atklāta būvdarbu laikā, un policija norādīja, ka sanesas upes gultnē varētu apgrūtināt tās izcelšanu.