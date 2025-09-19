Nonāvētā ASV aktīvista Kērka sieva kļuvusi par viņa organizācijas vadītāju
ASV konservatīvā aktīvista un Trampa sabiedrotā Čārlija Kērka atraitne Ērika Kērka ir kļuvusi par viņa vadītās konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" jauno vadītāju.
"Turning Point USA" padome vienbalsīgi iecēla Ēriku Kērku par izpilddirektori un padomes priekšsēdētāju, organizācija paziņoja sociālo mediju platformā "X". Tā arī atzīmēja, ka Čārlijs Kērks vairākkārt bija paudis vēlmi, lai sieva pārņemtu viņa lomu viņa nāves gadījumā.
Kērks, kurš 2012.gadā piedalījās "Turning Point USA" dibināšanā, 10.septembrī tika nošauts Jūtas ielejas Universitātē (UVU) Oremas pilsētā. Šī organizācija aktīvi darbojas daudzās augstskolu pilsētiņās un skolās, un Čārlijs Kērks ieguva miljoniem sekotāju sociālajos medijos un savā podkāstā.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie. Vienā no šādiem pasākumiem viņš tika nošauts.
Kopš Kērka nāves vairāki politiķi, tai skaitā bijušais Trampa padomnieks Stīvens Banons un ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, ir izmantojuši Kērka platformu, lai vērstos pie viņa sekotājiem, un dažos gadījumos raksturojuši Kērku kā kristīgu mocekli.