Berlīnes centrā pārsteigtie strādnieki atrod Otrā pasaules kara gadu bumbu, iespējama tuvējo iedzīvotāju evakuācija

Policisti bumbas atrašanas rajonā
Būvdarbu laikā Berlīnes centrā ceturtdienas vakarā atrasta Otrā pasaules kara gadu bumba, paziņojusi policija.

Bumba atrasta Šprē upē Berlīnes Fišerinselas rajonā. Upē apturēta satiksme un bumbu plānots izcelt no ūdens. Eksperti to novērtēs un izlems, kā rīkoties tālāk, paziņoja policija.

Policija aicinājusi tuvumā dzīvojošos cilvēkus gatavoties iespējamai evakuācijai.

Pagājušo trešdien Otrā pasaules kara gadu bumba tika atrasta Špandavas rajonā, Berlīnes rietumos. To plānots neitralizēt piektdien, un aptuveni 12 400 cilvēkiem nāksies uz laiku pamest savas mājas, kamēr eksperti tiks galā ar bumbu.

