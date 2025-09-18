Kairas muzejā nozagto 3000 gadus seno zelta aproci vairs neatgūt - tā pārdota par 3400 eiro un izkausēta
No Kairas Ēģiptes muzeja pazudusī 3000 gadus senā zelta aproce tika nozagta, pārdota par aptuveni 3400 eiro un izkausēta, noskaidrojusi Ēģiptes policija. Aizdomās par šo noziegumu policija aizturējusi muzeja darbinieku un trīs līdzzinātājus. Viņi atzinušies aproces zādzībā un nelegālā pārdošanā.
Egypt said four suspects were arrested after a millennia-old golden bracelet was stolen from a Cairo museum, sold for about $4,000 and melted down https://t.co/4LJOs93urd— Bloomberg (@business) September 18, 2025
Aproce datēta ar Ēģiptes 21.dinastijas faraona Amenemopa valdīšanas laiku. Tā tika glabāta seifā muzeja restaurācijas laboratorijā.
Muzeja darbinieki policijai par senlietas pazušanu paziņoja sestdien, atklāja Ēģiptes Iekšlietu ministrija. Mediji iepriekš ziņoja, ka aproces pazušana tika atklāta, veicot inventarizāciju pirms izstādes "Faraonu dārgumi", kas oktobra beigās paredzēta Romā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka aproci nozaga restaurācijas speciālists 9.septembrī, kad strādāja muzejā.
Policija paziņoja, ka sudraba tirgotājs Kairas centrā palīdzēja to pārdot, vispirms zelta tirgotājam par 180 000 Ēģiptes mārciņu, kurš to pārdeva tālāk kādam zelta lietuves darbiniekam par 194 000 Ēģiptes mārciņu (aptuveni 3400 eiro). Pēc tam 3000 gadus senā aproce tika izkausēta.