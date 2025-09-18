Lielbritānijā aizturēti trīs krievu spiegi: izlūkdienests pērn brīdināja, ka Kremlis mēģinās britu salās radīt haosu
Britu izlūkdienests jau pērn brīdināja, ka Kremlim ir iecere radīt valstī haosu, atriebjoties par palīdzību Ukrainai.
Lielbritānijas pretterorisma policija Anglijas dienvidaustrumos aizturējusi divus vīriešus un sievieti aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, ceturtdien paziņoja policija.
"Visi trīs tika arestēti aizdomās par palīdzības sniegšanu ārvalstu izlūkdienestam, kas ir pretrunā ar Nacionālās drošības likuma 3.pantu," paziņoja policija, piebilstot, ka aizdomās turētie tika nogādāti policijas iecirknī Londonā.
41 gadu vecs vīrietis un 35 gadus veca sieviete tika arestēti vienā adresē, bet 46 gadus vecs vīrietis - citā adresē Greisa rajonā Eseksas dienvidaustrumos.
Pagājušajā gadā Lielbritānijas izlūkdienesta MI5 vadītājs Kens Makkalums brīdināja, ka Krievijas izlūkdienests ir iecerējis izraisīt haosu Apvienotajā Karalistē saistībā ar tās atbalstu Ukrainai.
Viņš norādīja, ka Krievija ir ķērusies pie noziedznieku un privātu izlūkdienestu nodarbināšanas, lai veiktu savu darbu Lielbritānijas teritorijā.