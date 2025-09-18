Lasot šo murgu, sāp acis: Kremlis internetā izplata bezkaunīgus melus par iebrukumu Polijā
foto: Zuma Press/Scanpix
2025. gada 17. septembris: Polijas armijas tanks "Abrams", ražots ASV, militāro mācību laikā, kurās piedalās Polija un NATO sabiedrotās valstis.
Pasaulē

Lasot šo murgu, sāp acis: Kremlis internetā izplata bezkaunīgus melus par iebrukumu Polijā

Dana France

Jauns.lv

Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas oficiālajā "X" kontā pārādījies ieraksts, kurā agresors publiski attaisno militāro operāciju Polijā 1939. gadā.

Lasot šo murgu, sāp acis: Kremlis internetā izplat...

Ar mirkļbirku #OTD jeb no angļu valodas tulkojuma "šajā dienā" (bieži tiek izmantots, lai dalītos ar nostaļģisku vai vēsturisku saturu soctīklos), Krievijas Ārlietu ministrija 17. septembrī ievietojusi sekojošu informāciju:

"1939. gadā Sarkanā armija uzsāka militāru operāciju Polijas austrumu reģionos. Rietumu (pseido)akadēmiskie aprindas un mediji veicina tendenciozu šo notikumu interpretāciju, cenšoties pielīdzināt Trešo reihu ar PSRS. Šāda pieeja ir pretrunā ar patiesību."

Šis ir kārtējais pierādījums tam, ka agresors - Krievija, kas turpina asiņainu karu Ukrainā, vēlas demonstrēt sevi kā "atbrīvotāju" un bezkaunīgi melo.

Pie šī ieraksta lasītāji pievienojuši būtisku informāciju, ko Kremlis klaji ignorē: "Padomju Savienība iebruka Polijā bez oficiāla kara pieteikuma 1939. gada 17. septembrī. Tāpēc šī rīcība ir pielīdzināma Trešā reiha iebrukumam Polijā, kas tika uzsākts 1939. gada 1. septembrī."

1945. gadā Sarkanā armija pēc ilgstošām cīņām padzina vācu karaspēku no Polijas. Polija de iure atguva kontroli pār savām zemēm, tomēr de facto tā atradās padomju kontrolē.

Zaharova ierakstā aizskaroši izteicās par Baltijas valstīm: "21. jūlijā apritēja 85 gadi kopš Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR izveides. Neskatoties uz ievērojamām padomju laika investīcijām un subsīdijām, šīs valstis mūsdienās ir kļuvušas par Eiropas ekonomisko perifēriju."

Tēmas

Ārlietu ministrijaKrievijaVācijaMaskavaPolijaPSRSNacistiskā VācijaKremlis

Citi šobrīd lasa