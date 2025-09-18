Lasot šo murgu, sāp acis: Kremlis internetā izplata bezkaunīgus melus par iebrukumu Polijā
Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas oficiālajā "X" kontā pārādījies ieraksts, kurā agresors publiski attaisno militāro operāciju Polijā 1939. gadā.
Ar mirkļbirku #OTD jeb no angļu valodas tulkojuma "šajā dienā" (bieži tiek izmantots, lai dalītos ar nostaļģisku vai vēsturisku saturu soctīklos), Krievijas Ārlietu ministrija 17. septembrī ievietojusi sekojošu informāciju:
"1939. gadā Sarkanā armija uzsāka militāru operāciju Polijas austrumu reģionos. Rietumu (pseido)akadēmiskie aprindas un mediji veicina tendenciozu šo notikumu interpretāciju, cenšoties pielīdzināt Trešo reihu ar PSRS. Šāda pieeja ir pretrunā ar patiesību."
Šis ir kārtējais pierādījums tam, ka agresors - Krievija, kas turpina asiņainu karu Ukrainā, vēlas demonstrēt sevi kā "atbrīvotāju" un bezkaunīgi melo.
🗓 #OTD in 1939, the Red Army launched military operation in Poland’s eastern regions— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 17, 2025
Western (pseudo)academic circles & media promote biased interpretation of these events to equate Third Reich & USSR
This approach is at odds with the truth
In detail: https://t.co/2jM8ZT4L7P pic.twitter.com/0sQtToLDdv
Pie šī ieraksta lasītāji pievienojuši būtisku informāciju, ko Kremlis klaji ignorē: "Padomju Savienība iebruka Polijā bez oficiāla kara pieteikuma 1939. gada 17. septembrī. Tāpēc šī rīcība ir pielīdzināma Trešā reiha iebrukumam Polijā, kas tika uzsākts 1939. gada 1. septembrī."
1945. gadā Sarkanā armija pēc ilgstošām cīņām padzina vācu karaspēku no Polijas. Polija de iure atguva kontroli pār savām zemēm, tomēr de facto tā atradās padomju kontrolē.
Ar vēsturisku notikumu pieminēšanu impēriskās pagātnes attaisnošanas vārdā Krievija nodarbojusies arī iepriekš. Šā gada 22. jūlijā Jauns.lv jau vēstīja, ka Ārlietu ministrijas spīkeres Marijas Zaharovas vārdā publicētajā ierakstā Maskava atzīmēja "Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR izveidošanas 85. gadadienu".
Zaharova ierakstā aizskaroši izteicās par Baltijas valstīm: "21. jūlijā apritēja 85 gadi kopš Latvijas, Lietuvas un Igaunijas PSR izveides. Neskatoties uz ievērojamām padomju laika investīcijām un subsīdijām, šīs valstis mūsdienās ir kļuvušas par Eiropas ekonomisko perifēriju."