Bioloģe no Maskavas un 94 gadus vecais Mērdoks: kas varēja sabojāt Trampa vakariņas pie Čārlza III
Mediju magnāts Ruperts Mērdoks un viņa sieva, 67 gadus vecā līgava Jeļena, apmeklēja banketu par godu Donalda un Melānijas Trampu vizītei Lielbritānijā.
Pāri manīja vakariņās, kas norisinājās Vindzoras pilī, piedaloties karaliskās ģimenes locekļiem, politiķiem un uzņēmumu vadītājiem. Tas bija rets pāra sabiedrisks parādīšanās gadījums - viņi apprecējās pagājušajā vasarā. Iepriekšējā reize, kad viņi izgāja sabiedrībā, bija aprīlī Santamonikā. Pirms tam 94 gadus vecais Ruperts un Jeļena kopā apmeklēja arī "Super Bowl" un Trampa inaugurāciju.
Pēc profesijas bioloģe, 68 gadus vecā Jeļena Žukova, dzimusi Maskavā, ir piektā miljardiera Ruperta Mērdoka sieva, kurš ir mediju holdingu "News Corporation" un "21st Century Fox" dibinātājs.
Atgādinām, ka mediju magnātam ir seši bērni no dažādām laulībām, un tie aktīvi pretendē uz viņa bagātībām.
Ar iepriekšējo līgavu, policijas kapelāni Ennu Smitu, Mērdoks izjauca saderināšanos 2023. gadā viņas reliģisko uzskatu dēļ, un drīz pēc tam kļuva zināms par viņa kāzām ar Jeļenu.
Jeļenai šī ir trešā laulība. No pirmā vīra - uzņēmēja Aleksandra Rabkina viņa izšķīrās neilgi pēc meitas piedzimšanas. No otrās laulības ar bioloģijas zinātnieku un imigrantu viņai ir vēl dēls un meita.
Jeļenas pirmā meita ir 43 gadus vecā Daša Žukova - mākslas muzeja "Garage" dibinātāja. Viņa pašlaik ir precējusies ar grieķu miljardieri Stavrosu Niarkosu, ar kuru viņiem ir trīs bērni. No iepriekšējās laulības ar Romānu Abramoviču viņai ir arī meita un dēls.
Mērdoka klātbūtne banketā bija īpaši ievērojama, ņemot vērā viņa konfliktu ar Trampu - īpaši saistībā ar ASV prezidenta prasību tiesā par 10 miljardiem dolāru pret laikrakstu "The Wall Street Journal", kas pieder Mērdokam.
Tramps iesniedza prasību pēc tam, kad WSJ publicēja rakstu par "divdomīgu dzimšanas dienas apsveikuma vēstuli" ar erotisku zīmējumu, kas bija adresēta seksuālajā verdzībā apsūdzētajam uzņēmējam Džefrijam Epstīnam - un tai it kā bija pievienots Trampa paraksts.
Tramps noliedz, ka būtu šīs piezīmes autors, un vēl pirms publikācijas esot personīgi brīdinājis Mērdoku, ka vērsīsies tiesā, ja raksts tiks publicēts. Iepriekš viņš publiski apgalvoja: "Tā nav mana valoda, ne mans stils. Turklāt es nezīmēju."