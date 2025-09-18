Amatu pamet Putina administrācijas vadītāja vietnieks
Amatu pamet Krievijas diktatora Vladimira Putina administrācijas vadītāja vietnieks Dmitrijs Kozaks, vēsta izdevums RBK, atsaucoties uz avotiem.
Laikraksts "New York Times" iepriekš ziņoja, ka Kozaks zaudējis statusu Kremlī, jo mēģinājis pārliecināt Putinu pārtraukt karu pret Ukrainu.
Kozaks atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, vēsta RBK.
Dažas stundas pirms RBK par Kozaka aiziešanu platformā "Facebook" ziņoja politologs Arkādijs Dubnovs. Informāciju vēlāk apstiprināja bijušais radio "Eho Moskvi" vadītājs Aleksejs Venediktovs.
Kā norāda Dubnovs, Kozakam dalība valstī notiekošajā bijusi nomācoša.
Kozaks bijis vienīgais Krievijas Drošības padomes 2022. gada 21. februāra paplašinātās sēdes dalībnieks, kas iebildis pret iebrukumu Ukrainā.
Kozaka runa ilga 40 minūtes, taču tā netika iekļauta stenogrammā, norāda Dubnovs.
Jau pēc karaspēka iebrukuma kaimiņvalstī viņš uzsācis sarunas ar Ukrainu, kas gan nevainagojās panākumiem.
Kā 2022. gadā vēstīja ziņu aģentūra "Reuters", Kozakam izdevies pārliecināt Kijivu piekāpties un piekrist Ukrainas ārpusbloku statusam.
Taču Putins devis priekšroku kara turpināšanai.