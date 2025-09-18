Stārmers atzīs Palestīnas valsti pēc Trampa vizītes
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers atzīs Palestīnas valsti nedēļas nogalē, pēc tam kad būs noslēgusies ASV prezidenta Donalda Trampa vizīte, vēsta laikraksts "The Times", atsaucoties uz avotiem.
Stārmers iepriekš paudis, ka plāno atzīt Palestīnas valsti pirms šomēnes Ņujorkā gaidāmās ANO Ģenerālās asamblejas sanāksmes, ja Izraēla neizpildīs virkni nosacījumu, lai uzlabotu humāno situāciju Gazā.
Augsta līmeņa sanāksmes ANO samitā, kurā piedalīsies pasaules līderi, sāksies 23. septembrī.
"The Times" vēsta, ka Stārmers atturas oficiāli paziņot, ka Lielbritānija atzīst Palestīnas valsti, līdz brīdim, kad Tramps atstās Lielbritāniju, jo baidās, ka tas varētu dominēt līderu ceturtdienas preses konferencē.
Vairākas valstis, arī Francija, Austrālija un Kanāda, ir paziņojušas, ka atzīs Palestīnas valsti ANO Ģenerālās asamblejas gaitā.
Jūlijā Stērmers pauda, ka Palestīnas valsts atzīšanai ir nosacījumi un ka viņš atturēsies to darīt, ja Izraēla apņemtos panākt pamieru un ilgtermiņa ilgtspējīgu mieru, kas nodrošinātu divu valstu risinājumu, un ļautu ANO atsākt palīdzības piegādi.
Tomēr maz ticams, ka visi trīs kritēriji tiks izpildīti.
Palestīnas valsti jau atzinušas 147 no 193 ANO dalībvalstīm.