Lukašenko neatklāj, kur atrodas Statkevičs
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko trešdien pirmo reizi komentējis opozīcijas politiķa Mikolas Statkeviča atteikumu pamest valsti, tomēr konkrēti neatklājot, kur opozicionārs šobrīd atrodas.
"Viņš iegāja tur, it kā neitrālajā joslā, pārgāja pie lietuviešiem, puiši jautāja: "Vai tu gribi doties uz Baltkrieviju? Tu nokļūsi cietumā." [Statkevičs atbildēja:] "Došos uz cietumu"," savu versiju par notikušo atstāstīja Lukašenko.
"Labi. Paņēma viņu. Nevar taču viņu pamest. Galu galā viņš ir mūsu cilvēks. Pilsonis, pareizāk sakot, mūsu. Paņēma viņu uz Baltkrieviju. Kāpēc viņu aizvainot? Bet, ja viņš grib būt līderis mašīnu un policijas namu dedzināšanā, lai paliek tur [Lietuvā]," izdevums "Zerkalo" citē Lukašenko.
Lukašenko skaidri neatklāja, kur tieši Statkevičs pašlaik atrodas.
Izdevums "Naša Ņiva", atsaucoties uz "uzticamu avotu", 15. septembrī vēstīja, ka Statkevičs nogādāts atpakaļ cietumā Glubokojē, Vitebskas apgabalā.
Statkeviča sieva Marina Adamoviča ieradās Glubokojes cietumā, bet tās vadība atteicās apstiprināt, ka Statkevičs atrastos tur.
Adamovičai tika solīts "sniegt rakstisku atbildi 15 dienu laikā".
Statkevičam, kas 2010. gadā pats startēja prezidenta vēlēšanās, metot izaicinājumu diktatoram Aleksandram Lukašenko, pēc protestiem pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu viltošanu tika piespriests 14 gadu cietumsods.
Viņš bija starp 52 politieslodzītajiem, kas pagājušo ceturtdien tika atbrīvoti no Lukašenko totalitārā režīma cietumiem, taču atšķirībā no pārējiem, viņš atteicās atstāt Baltkrieviju. Pārējie atbrīvotie politieslodzītie tika nodoti Lietuvai.
Ieslodzīto atbrīvošana notika pēc Baltkrievijas sarunām ar ASV delegāciju. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda atklāja, ka sarunās par politieslodzīto atbrīvošanu bijis tieši iesaistīts ASV prezidents Donalds Tramps.
Atbrīvošanas dienā Statkevičs vairākas stundas pavadīja Baltkrievijas un Lietuvas robežas neitrālajā zonā un atteicās pamest Baltkrieviju. Vakarā Statkevičam pietuvojās neidentificēti vīrieši no Baltkrievijas puses un aizveda viņu prom. Viņu varēja redzēt pie robežas uzstādītajās videonovērošanas kamerās, vēstīja tīmekļa medijs "Meduza".