Sūtīja pašizgatavotas sprāgstvielas: starp Eiropā atklātajiem teroraktu organizētājiem arī Latvijas pilsoņi
Lietuvas Ģenerālprokuratūra un Lietuvas Kriminālpolicijas birojs atklājuši personu grupu, kas organizējusi četrus teroraktus Eiropas valstīs, un šajā grupā ir arī Latvijas pilsoņi.
Saskaņā ar Lietuvas prokuratūras sniegto informāciju tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par ļoti smagiem noziegumiem - organizētas teroristu grupas darbību un teroraktiem.
Noskaidrots, ka 1973. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis A.Š. pagājušā gada 19. jūlijā, darbojoties kopā ar līdzdalībniekiem, izmantojis starptautiskos piegādes dienestus DHL un DPD, lai no Viļņas uz Eiropas valstīm nosūtītu četrus sūtījumus ar pašizgatavotām sprāgstierīcēm. Mediji iepriekš ziņojuši, ka šī Lietuvas pilsoņa vārds ir Aleksandrs Šuranovs.
Divi no šiem sūtījumiem tika nosūtīti uz Lielbritāniju ar DHL kravas lidmašīnām, bet pārējie divi tika nosūtīti uz Poliju ar DPD kravas automašīnām.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju sākotnējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka noziegumus organizēja un koordinēja Krievijas pilsoņi, kas bija saistīti ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestiem.
Vairāki no noziegumu koordinatoriem ir tieši saistīti arī ar 2024.gada maijā Viļņā notikušo teroraktu, kad tika aizdedzināts veikals "Ikea".
Tie ir 1988.gadā dzimušais Ukrainas pilsonis Danilo Hromovs, kurš izmanto arī Krievijas pilsoņa Jaroslava Mihailova personas datus, un 1971.gadā dzimušais Lietuvas un Krievijas dubultpilsonis Toms Dovgans Stabačinsks, teikts Lietuvas prokuratūras paziņojumā.
Pašlaik 15 personām izvirzītas apsūdzības noziedzīgu nodarījumu organizēšanā un izdarīšanā. Apsūdzētie ir Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Ukrainas pilsoņi.
Trīs no viņiem izsludināti starptautiskā meklēšanā.
Saskaņā ar Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju izmeklēšanā atklāts, ka dažas no pakās paslēptajām sprāgstierīcēm eksplodējušas.
2024. gada 20. jūlijā Leipcigas lidostā Vācijā tieši pirms kravas iekraušanas DHL kravas lidmašīnā sūtījumā no Viļņas, kas tālāk bija jānogādā Lielbritānijā, esošā sprāgstierīce tika detonēta ar iepriekš ieprogrammētu elektronisku taimeri un notika aizdegšanās.
Nākamajā dienā otra paciņa uzsprāga un aizdegās DPD kravas automašīnā, kas bija ceļā caur Poliju, un 22.jūlijā trešā paciņa aizdegās DHL noliktavā Birmingemā, Lielbritānijā.
Ceturtais sūtījums, kas ar DPD kravas automašīnu bija ceļā pa sauszemi Polijā, neaizdegās, jo tehniska defekta dēļ netika izraisīta detonācija.
"Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka paštaisīto sprāgstierīču lādiņus ar lielu aizdedzināšanas spēku kontrolēja elektroniski taimeri, kas bija paslēpti masāžas (vibrācijas) spilventiņos, savukārt higiēnas un kosmētikas līdzekļu tūbiņās bija papildu degošu vielu maisījumi, kas paredzēti aizdedzināšanas efekta pastiprināšanai. Sprādzienbīstamā efekta radīšanai tika izmantots rūpniecisks un militārs materiāls - termīts, kam ir ārkārtīgi augsta degšanas temperatūra," vēsta Lietuvas tiesībaizsardzības iestādes.
Norādīts, ka atsevišķu uzdevumu veikšanai tika izmantoti arī citi Lietuvas, Krievijas, Latvijas, Igaunijas un Ukrainas pilsoņi. Šim nolūkam viņi tika meklēti ar paziņu starpniecību un platformā "Telegram", viņiem tika piedāvāta atlīdzība un tā maksāta kriptovalūtā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā Lietuvā, Polijā, Latvijā un Igaunijā tika veiktas vairāk nekā 30 kratīšanas. Izmeklēšanas laikā no nelegālās aprites tika izņemtas konservu kārbās paslēptas un lietošanai sagatavotas sprāgstvielas, kā arī detonatori.
Daži no atrastajiem sprāgstvielu lādiņiem bija izgatavoti tā, lai sprādzienbīstamība būtu spēcīgāka noteiktā virzienā. Sprāgstvielu ražošanā tika izmantots heksogēns. Kopējais trotila ekvivalents no nelikumīgās aprites konfiscētajiem sprāgstvielu lādiņiem ir vairāk nekā seši kilogrami.