Kairā no muzeja pazudusi 3000 gadus sena zelta aproce
No Kairas Ēģiptes muzeja pazudusi 3000 gadus sena zelta aproce, paziņojusi Ēģiptes Senlietu ministrija.
Aproce, kas datēta ar Ēģiptes 21.dinastijas faraona Amenemopa valdīšanas laiku no 1070. gada līdz 945. gadam pirms mūsu ēras, pazuda no muzeja restaurācijas laboratorijas, paziņoja ministrija, bet neatklāja, kad aproce redzēta pēdējo reizi.
Ēģiptes mediji ziņoja, ka aproces pazušana atklāta pēdējās dienās, veicot inventarizāciju pirms izstādes "Faraonu dārgumi", kas oktobra beigās paredzēta Romā.
Ministrija paziņoja, ka sākta iekšēja izmeklēšana, un amatpersonas visās Ēģiptes lidostās, ostās un sauszemes robežšķērsošanas punktos brīdinātas, ka aproci var mēģināt izvest no valsts.
Ministrija skaidroja, ka sabiedrība par aproces pazušanu uzreiz netika informēta, lai dotu laiku izmeklēšanai un veiktu pilnu inventarizāciju muzeja restaurācijas laboratorijā.
Kairas Ēģiptes muzejā glabājas vairāk nekā 170 000 artefaktu.