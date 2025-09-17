Deportēs ukraini par drona lidināšanu virs Polijas prezidenta rezidences
Polija deportēs Ukrainas pilsoni, kurš lidināja dronu virs valdības ēkām un prezidenta rezidences Varšavā, vēsta Polijas mediji.
Polijas drošības dienesti pirmdien neitralizēja dronu, kas lidoja virs valdības ēkām un Belvederes pils, kas ir oficiālā prezidenta rezidence.
Ukrainis apsūdzēts par Polijas aviācijas likuma pārkāpšanu, jo viņa drons ielidoja ierobežotas piekļuves zonā. Vīrietis piekrita samaksāt naudassodu 4000 zlotu (aptuveni 940 eiro) apmērā, un Polijas prokuratūra nolēma viņu izraidīt.
"Ir pieņemts lēmums viņu izraidīt. Ukrainis tiks nogādāts robežkontroles punktā, kur viņam būs jāšķērso robeža. Turklāt lēmums paredz aizliegumu ieceļot Polijā un citās Šengenas zonas valstīs piecus gadus," ziņoja mediji.
Reizē ar 21 gadu veco ukraini tika aizturēta arī 17 gadus veca baltkrieviete. Viņa šajā lietā bija tikai lieciniece un tika atbrīvota.
Radio RMF FM ziņoja, ka Polijas Iekšējās drošības dienests kopš vakardienas izmeklē, vai drona lidojums virs Belvederes pils nebija spiegošanas gadījums. Cita starpā tika pārbaudīts aizturēto ārzemnieku telefonu saturs, bet netika atrasti nekādi pierādījumi, kas liecinātu, ka viņi būtu darbojušies ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā.