Polija izmeklē, vai lauku māju sabojāja krievu drons vai pašu raķete
Polija izmeklē, kas tieši trāpīja lauku mājai naktī, kad Polijas gaisa telpā ielauzās Krievijas droni, paziņojusi prokuratūra.
Sākotnēji tika uzskatīts, ka lauku mājai, kas atrodas netālu no Vlodavas, trāpīja atlūzas no Krievijas drona, ko notrieca Polijas pretgaisa aizsardzība.
Neviens cilvēks šajā incidentā necieta, bet tā bija dramatiskākā epizode notikumos naktī no 9. uz 10. septembri.
Jau vēstīts, ka pirms nedēļas Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni.
Polijas mediji šonedēļ ziņoja, ka ēkai, visticamāk, trāpīja raķete "AIM-120 AMRAAM", ko izšāva Polijas iznīcinātājs F-16, kas pacēlās gaisā, lai notriektu krievu dronus.
"Izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, un mums jāsagaida ekspertu atzinums, lai noteiktu, kāda veida ieroči sabojāja šo ēku," aģentūrai AFP paziņoja Polijas prokuratūras preses pārstāve. Viņa norādīja, ka izmeklēšana par "Polijas gaisa telpas pārkāpšanu" un apdraudējumu cilvēkiem un īpašumam attiecas uz visiem gaisa telpas pārkāpumiem ar droniem, kas notika naktī no 9. uz 10.septembri.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks uzsvēris, ka neatkarīgi no tā, kāds objekts trāpīja lauku mājā, visa atbildība par incidentu gulstas tieši uz Maskavu. "Kad izmeklēšana būs pabeigta, attiecīgie dienesti informēs sabiedrību, valdību un prezidentu par visiem incidenta apstākļiem," viņš piebilda.