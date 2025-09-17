"Leģitīms mērķis Krievijas armijai," Lavrovs pāriet pie tiešiem draudiem Eiropai
Krievija atkal cenšas iebiedēt Eiropu un Ukrainu, izmantojot ierasto draudu retoriku.
Kā ziņo "Dialog.ua", atsaucoties uz Krievijas medijiem, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka jebkuras Eiropas militārpersonas, kuras varētu tikt nosūtītas uz Ukrainu, tiks uzskatītas par "leģitīmu militāru mērķi Krievijas armijai."
Šie izteikumi izskan uz Eiropas diskusiju fona par iespējamu aktīvāku iesaisti Ukrainas atbalstā, tostarp kopīgu rīcību pret Krievijas dronu uzbrukumiem.
Pēc Lavrova teiktā, Eiropa "apsver iespēju nosūtīt savus kontingentus" un izveidot miera uzturēšanas misijas, kuras viņš nodēvējis par "okupācijas spēkiem". Putina režīma ārlietu ministrs arī mēģināja diskreditēt NATO valstu centienus, apgalvojot, ka to vizītes Vašingtonā esot vērstas uz "miera procesa izjaukšanu".
Taču realitātē Krievija pati uzsāka karu un turpina ik dienu uzbrukt Ukrainai, tostarp ar droniem un raķetēm, vēršoties pret civilās infrastruktūras objektiem un graujot ASV, Eiropas un Ukrainas miera iniciatīvas.
Lavrovs arī izteicās pret ideju par lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas un izsmēja Eiropas valstu ieceri sadarboties ar Kijivu, lai neitralizētu Krievijas bezpilota lidaparātus. Savā ierastajā stilā viņš salīdzināja Rietumu līderus ar "pikejiem žaketēs" - proti, cilvēkiem, kuri neko neatrisina, bet mīl runāt par lielo politiku.
Šādi paziņojumi Maskavā izskan ne pirmo reizi. Kremļa mērķis ir radīt iespaidu, ka NATO spēku klātbūtne Ukrainā kļūtu par "leģitīmu mērķi", lai gan tieši Krievija ir pārkāpusi starptautiskās tiesības - okupējot Ukrainas teritorijas un turpinot karu pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem.
Šādā veidā Kremlis cenšas iebiedēt Kijivas rietumu partnerus, taču patiesībā tas tikai atklāj paša režīma bailes no pieaugoša atbalsta Ukrainai.