Šodien 15:32
Polijā laimēts uzkrātais vairāk nekā 31,7 miljonu zlotu džekpots
9. septembrī Polijā tika sadalīts nacionālās skaitļu loterijas Lotto uzkrājums. Viens laimīgais loterijas biļetes īpašnieks uzminēja visus sešus skaitļus (1, 19, 23, 31, 34, 44) un saņēma 31 725 221,20 zlotu jeb vairāk nekā 7 miljonu eiro laimestu.
Tas ir viens no lielākajiem "Lotto" laimestiem Polijas vēsturē. "Lotto" Polijā ir ļoti populāra izloze, kurā dalībnieki izvēlas sešus skaitļus no 1 līdz 49, un laimesti tiek piešķirti atkarībā no tā, cik skaitļu sakrīt ar izlozētajiem.
Polijā tāpat kā Latvijā loterijas organizē valsts uzņēmums. Loterijas ienākumu daļa tiek novirzīta sabiedrības labklājības iniciatīvām, piemēram, atbalstam sporta nozarei, kultūrai un veselības projektiem.