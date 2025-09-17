Krievijas armijas munīcijas noliktavā atrasti detonatori ar nacistu simboliku, ziņo Ukrainas izlūkdienests
Ukrainas Bruņoto spēku izlūkdienesta kareivji Krievijas militārajās noliktavās ir atklājuši detonatorus ar svastikām. Šī munīcija ir palikusi no laikiem, kad PSRS sadarbojās ar nacistisko Vāciju.
Ukrainas izlūkdienests Krievijas militārajā munīcijas noliktavā ir atklājuši detonatorus, kas apzīmēti ar svastikām. Šī munīcija saglabājusies kopš laikiem, kad PSRS sadarbībojās ar Trešo reihu.
Kā savā "Telegram" kanālā ziņoja brīvprātīgais Sergejs Sternenko, 225. atsevišķā triecienbataljona izlūkvienība "Tur" Krievijas munīcijas noliktavā atradusi detonatorus ar nacistu simboliku. Pēc karavīru teiktā, šie ieroči datējami ar ciešo attiecību laikmetu starp Maskavu un Berlīni 20. gadsimta 30. gadu beigās.
Pēc 1939. - 1940. gada līgumu parakstīšanas Padomju Savienība no Hitlera saņēma ne tikai militāro tehniku, bet arī munīcijas komponentes. Daļa no šīm piegādēm nonāca noliktavās un Krievijas armija tagad tās izmanto karā pret Ukrainu.
Ar nacistu simboliku aprīkotu detonatoru atrašana Krievijas militārajā noliktavā atgādina par PSRS militāri politiskajām saitēm ar Trešo reihu un atspoguļo Krievijas armijas stāvokli, kurā ir nopietns ieroču trūkums, savukārt agresijas ideoloģiskā nepārtrauktība joprojām ir acīmredzama.
Pēc gadu desmitiem Krievija joprojām izmanto ar nacistu zīmēm apzīmētus ieročus, apgalvojot, ka cīnās pret nacismu.
1939. gadā 23. augustā Maskavā tika parakstīts Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgums uz 10 gadiem. To dēvē arī par Molotova – Rībentropa paktu, pēc tā parakstītāju PSRS un Vācijas ārlietu ministru uzvārdos.