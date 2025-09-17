Vīrietis nozog Polijas premjera Tuska “Lexus” automašīnu - viņu aiztur, taču stāsts kļūst vēl neizprotamāks
Neskatoties uz diennakts apsardzi, kādam iepriekš policijas redzeslokā nonākušam noziedzniekam izdevies aizdzīt un veikt jocīgas manipulācijas ar Polijas premjera Donalda Tuska ģimenes auto.
Vīrietis, kuru tura aizdomās par Polijas premjerministra ģimenes automašīnas zādzību, tika arestēts tieši pirms mēģinājuma pamest Polijas teritoriju ar avioreisu. Policija aizturēja 41 gadus veco vīrieti Gdaņskas lidostā, kad viņš sestdien no rīta gatavojās lidot uz Bulgāriju.
Premjerministra Donalda Tuska automašīna, “Lexus”, tika nozagta šīs nedēļas sākumā netālu esošajā Sopotā – pašos valsts ziemeļos, Baltijas jūras piekrastē. Noziegums izdevies, neskatoties uz to, ka par Donalda Tuska un būtībā arī viņa īpašuma drošību nepārtraukti gādā valsts drošības dienests.
Jebkurā gadījumā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Tuska un Polijas nostāju, ārpolitiku, šāds noziegums noteikti tiktu aplūkots arī caur Krievijas specdienestu aktivitāšu prizmu.
Taču šajā stāstā ir arī virkne citu nianšu, kas liek domāt, ka šis nebija gluži parasts auto zagšanas mēģinājums. Pats “Lexus” spēkrats tika atrasts pamests kādā Gdaņskas autostāvvietā ar citām, pēc zādzības nomainītām reģistrācijas numurzīmēm.
Aizturētais arī neizrādīja nekādu pretošanos, apliecināja Polijas likumsargu preses pārstāve. Polijas medijos pirms tam ziņots, ka aizdomās turamajam iepriekš ir bijuši notiesājoši spriedumi par krāpšanu un vardarbīgiem noziegumiem.
Vismaz balstoties pašlaik pieejamajā informācijā, grūti izprast, kādēļ zagļa rīcība ar nozagto auto bijusi šāda, ja pieņemam, ka motivācija bija materiāla labuma gūšana. Skaidrs ir tikai tas, ka ir lieliski nodemonstrēts, ka līdz šai augstajai Polijas valsts amatpersonai ir iespējams aizsniegties, neskatoties uz stingrajiem drošības pasākumiem, kādus paredz premjera amats.