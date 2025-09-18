Grieķijas valdība plāno ieviest jaunus noteikumus tūristiem
Grieķijas valdība izskata jaunus noteikumus, kas varētu ietekmēt tūristus, tostarp daudzus Latvijas iedzīvotājus, ja tie tiks attiecināti uz populārajiem Grieķijas salu galamērķiem un galvaspilsētas reģionu. Šīs iniciatīvas mērķis ir mazināt tūrisma radītās sekas un aizsargāt mājokļu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.
Starptautiskajā gadatirgū Saloniki Grieķijas premjerministrs Kirjakoss Micotakis paziņoja par plānu pagarināt vēl uz vienu gadu aizliegumu izsniegt atļaujas īstermiņa mājokļu īrei. Aizliegums galvenokārt attieksies uz trim Atēnu rajoniem, kur, izmantojot tādas platformas kā "Airbnb", arvien vairāk dzīvokļu tiek izīrēti tūristiem uz īsu laiku.
Pēc valdības aplēsēm, tieši īstermiņa īre ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc galvaspilsētas iedzīvotājiem kļūst arvien grūtāk atrast pieejamu pastāvīgu mājokli. Vidēji Grieķijā uz tūkstoš pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir 46 īstermiņa īres objekti, bet populārajos rajonos - piemēram, gleznainajās Kiklādu salās (arhipelāgs Egejas jūras centrālajā daļā) - šis rādītājs sasniedz pat 611.
Ietekme uz tūristiem un vietējo ekonomiku
Ja ierosinātais pagarinājums stāsies spēkā, tas varētu nozīmēt, ka daļa īstermiņa īres dzīvokļu pazudīs no tirgus, kas savukārt var izraisīt cenu kāpumu un samazināt izvēles iespējas atpūtniekiem. Tajā pašā laikā Grieķijas valdība cer, ka šie pasākumi palīdzēs panākt līdzsvaru starp tūrisma izaugsmi un mājokļu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.
Lai gan ierobežojumi var radīt neērtības tūristiem un samazināt ienākumus īpašniekiem, šis solis tiek uzskatīts par ilgtermiņa pasākumu, kas palīdzēs saglabāt Grieķijas kūrortus un pilsētas dzīvotspējīgas arī vietējiem iedzīvotājiem.