Krievijas karavīri sāk pamest Baltkrieviju pēc manevriem “Zapad-2025”
foto: ZUMAPRESS.com
Krievijas karavīri Baltkrievijā pamet manevru "Zapad-2025" poligonus.
Pasaulē

Krievijas karavīri sāk pamest Baltkrieviju pēc manevriem “Zapad-2025”

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Krievijas karavīri sāk pamest poligonus Baltkrievijā, kur no 12. līdz 16.septembrim notika kopīgie manevri "Zapad-2025", pavēstīja Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis pulkvedis Andrijs Demčenko.

Krievijas karavīri sāk pamest Baltkrieviju pēc man...

"Krievijas karavīri, un šoreiz to skaits nebija tik ievērojams kā, piemēram, 2021.gadā, sāk pamest mācību norises vietas Baltkrievijas Republikā," komentārā izdevumam "Ukrainska pravda" pauda robežsardzes pārstāvis.

"Viņu kustībai tiek sekots līdzi. Es nevaru tagad apgalvot, ka viņi visi jau ir pametuši Baltkrieviju, bet es ceru, ka viņi virzīsies pareizajā virzienā," piebilda Demčenko.

Dienu iepriekš poligonā Muļinā, Krievijas Ņižņijnovgorodas apgabalā, oficiāli noslēdzās manevri "Zapad-2025". Tiem bija pievērsta starptautiskā uzmanība.

Kā norādīja Demčenko, Krievijas un Baltkrievijas mācību laikā nav notikusi nekāda darbība virzienā uz robežu ar Ukrainu.

Tēmas

KrievijaBaltkrievija

Citi šobrīd lasa