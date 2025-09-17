Krievijas karavīri Baltkrievijā pamet manevru "Zapad-2025" poligonus.
Šodien 11:57
Krievijas karavīri sāk pamest Baltkrieviju pēc manevriem “Zapad-2025”
Krievijas karavīri sāk pamest poligonus Baltkrievijā, kur no 12. līdz 16.septembrim notika kopīgie manevri "Zapad-2025", pavēstīja Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis pulkvedis Andrijs Demčenko.
"Krievijas karavīri, un šoreiz to skaits nebija tik ievērojams kā, piemēram, 2021.gadā, sāk pamest mācību norises vietas Baltkrievijas Republikā," komentārā izdevumam "Ukrainska pravda" pauda robežsardzes pārstāvis.
"Viņu kustībai tiek sekots līdzi. Es nevaru tagad apgalvot, ka viņi visi jau ir pametuši Baltkrieviju, bet es ceru, ka viņi virzīsies pareizajā virzienā," piebilda Demčenko.
Dienu iepriekš poligonā Muļinā, Krievijas Ņižņijnovgorodas apgabalā, oficiāli noslēdzās manevri "Zapad-2025". Tiem bija pievērsta starptautiskā uzmanība.
Kā norādīja Demčenko, Krievijas un Baltkrievijas mācību laikā nav notikusi nekāda darbība virzienā uz robežu ar Ukrainu.