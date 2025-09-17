Londonā protesti, Vindzorā bankets - Tramps ieradies Lielbritānijā
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien ieradās Lielbritānijā bezprecedenta otrajā valsts vizītē, un tās gaitā paredzētas gan tikšanās ar valsts līderiem, gan protesti.
"Daudzas lietas šeit silda manu sirdi," pēc ierašanās Lielbritānijā kopā ar pirmo lēdiju Melāniju žurnālistiem sacīja ASV prezidents. "Tā ir ļoti īpaša vieta."
Trešdien Vindzoras pilī karalis Čārlzs III uzņems Trampu greznā banketā, notiks arī izbrauciens karietēs, bet ceturtdien Tramps tiksies ar premjerministru Stārmeru valdības vadītāja lauku rezidencē.
President Donald Trump arrives at Standsted with First Lady Melania Trump 🇺🇸— Gracie💙 (@Gracie_Blue89) September 16, 2025
How does she look so beautiful after a longhaul transatlantic flight?!! She's stunning!!! ❤️
Welcome back to the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/YLGvbgd91B
Tramps pauda apbrīnu par britu monarhu. "Viņš jau ilgu laiku ir mans draugs, un visi viņu ciena un mīl," sacīja Tramps. "Rīt būs ļoti liela diena."
Tramps ir pirmais ASV prezidents, kas uzaicināts divās valsts vizītēs. Iepriekšējā pilnvaru termiņa laikā 2019.gadā viņu uzņēma karaliene Elizabete II.
Tiesa, britu sabiedrība valsts vizītes gaitā tiek turēta krietnā atstatumā no Trampa. Vizīte notiks aiz slēgtām durvīm un stingrā apsardzē.
Trešdien Londonā tiek rīkota plaša pret Trampu vērsta demonstrācija, bet jau otrdienas vakarā protestētāji uz Vindzoras pils torņiem projicēja Trampa un notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna attēlus.
This infamous photo of Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the US President arrives for his second state visit of the UK pic.twitter.com/tHksg5EPz6— Charlie Peters (@CDP1882) September 16, 2025
Stārmera valdība cer uzturēt Trampa labvēlību, neraugoties uz viņa neprognozējamību visās jomās, sākot ar tarifiem un beidzot ar Ukrainu un Gazu.