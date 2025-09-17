“Trampam jāliek Putinam baidīties no viņa!" Zelenskis nāk klajā ar skaidru vēstījumu ASV prezidentam
Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim ir ļoti skaidrs vēstījums Donaldam Trampam – tikai ASV prezidentam ir vara apturēt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Intervijā “Sky News” Zelenskis izrādīja neapmierinātību par Rietumvalstu nespēju pastiprināt spiedienu uz Kremli, kamēr Krievija turpina saasināt uzbrukumus Ukrainai. Zelenskis pauda, ka Donaldam Trampam ir jāveic “stingri personīgi soļi” un jāpiespiež Putinu baidīties no viņa.
Zelenskis aicināja Trampu paust “skaidru nostāju” par sankciju paketi pret Krieviju un drošības garantijām Ukrainai, lai apturētu Vladimiru Putinu un izbeigtu karu. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka vienīgais veids, kā izbeigt karadarbību, ir vispirms noteikt drošības garantijas. Un tas, pēc viņa teiktā, būs iespējams tikai tad, ja Tramps būs pietiekami drosmīgs.
Viņš sacīja, ka cer – Lielbritānijas premjerministrs Sers Kīrs Stārmers savas nedēļas vizītes laikā detalizēti pārrunās ar prezidentu jautājumu par Ukrainas nākotnes nodrošināšanu.
Zelenskis teica: “Es ļoti ceru, ka viņš (Stārmers) spēs izdiskutēt ļoti konkrēti par ASV drošības garantijām Ukrainai. Pirms mēs izbeidzam karu, es patiešām gribu, lai visi līgumi būtu noslēgti. Es gribu… dokumentu, ko atbalsta ASV un visi Eiropas partneri. Tas ir ļoti svarīgi. Lai tas notiktu, mums vajadzīga skaidra prezidenta Trampa pozīcija.”
Zelenskis aicināja arī ASV līderi veikt “stingrus personīgus soļus”, lai “apturētu Putinu”, pēc tam, kad Tramps bija aicinājis NATO sabiedrotos pārtraukt pirkt Krievijas naftu un noteikt tarifus Ķīnas precēm, lai radītu spiedienu Maskavai.
“Es ticu, ka Amerikas Savienotās Valstis ir pietiekami spēcīgas, lai pieņemtu pašas savus lēmumus,” viņš teica. “Es ticu, ka Donalds Tramps var mums piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas pietiekamā daudzumā, un ASV to ir gana. Esmu pārliecināts, ka ASV var piemērot pietiekamas sankcijas, lai nodarītu kaitējumu Krievijas ekonomikai, un ka Donaldam Trampam ir pietiekami daudz spēka, lai liktu Putinam no viņa baidīties. Eiropa jau ir ieviesusi 18 sankciju paketes pret Krieviju. Viss, kas tagad pietrūkst, ir spēcīga sankciju pakete no ASV.”
Viņa izteikumi izskanēja pēc kritikas par neseno Trampa un Putina samitu Aļaskā. Zelenskis sacīja, ka Tramps “deva daudz Putinam” un ka “viņam par to vajadzēja maksāt vairāk”. “Es uzskatu, ka, ja tā būtu bijusi trīspusēja tikšanās [arī ar Ukrainas dalību], mums būtu kāds rezultāts,” viņš piebilda.