ASV vēlreiz atliek “TikTok” aizlieguma stāšanos spēkā
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien parakstīja izpildrīkojumu, atliekot likuma par videoplatformas "TikTok" darbības aizliegumu ASV stāšanos spēkā par vēl trim mēnešiem līdz 16.decembrim.
ASV Kongress pērn nacionālās drošības apsvērumu dēļ pieņēma likumu, kas liek Ķīnas uzņēmumam "ByteDance" vai nu pārdot ārkārtīgi populāro platformu, vai arī to slēgt. Šī likuma stāšanās spēkā ir atlikta jau ceturto reizi.
Par "TikTok" darbības aizlieguma kārtējo atlikšanu tika ziņots, neraugoties uz to, ka starp ASV un Ķīnu ir panākta ietvarvienošanās par īpašumtiesībām uz "TikTok".
ASV finanšu ministrs Skots Besents pirmdien pavēstīja par šo vienošanos. Viņš teica, ka ietvarvienošanās mērķis ir "TikTok" pāriešana amerikāņu īpašumā, taču sīkāku informāciju nesniedza.
"ByteDance" ir apstiprinājis, ka ir iesaistīts sarunās ar ASV valdību, bet arī atzinis, ka ir jāatrisina svarīgi jautājumi un ka jebkurš darījums būs jāapstiprina atbilstoši Ķīnas likumiem.
Tramps, stājoties ASV prezidenta amatā, parakstīja rīkojumu, ar kuru par 75 dienām tika atlikta likuma par "TikTok" darbības aizliegumu ASV stāšanās spēkā. Vēlāk viņš pagarināja šo termiņu līdz 19.jūnijam, bet pēc tam - līdz 17.septembrim un tagad - līdz 16.decembrim.