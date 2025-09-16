Slovākijā tūkstošiem cilvēku protestē pret prokrievisko Roberta Fico valdību
Tūkstošiem cilvēku otrdien Slovākijā protestēja pret premjerministra Roberta Fico valdības īstenoto ekonomikas politiku un premjera prokrievisko nostāju. Protesti notika galvaspilsētā Bratislavā un vēl 15 pilsētās.
Kārtējos protestus izprovocēja Fico nesenā vizīte Ķīnā, kur viņš tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tā bija viņu trešā tikšanās kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gadā. Tāpat daudzi cilvēki ir neapmierināti ar valdības nesen apstiprinātajiem taupības pasākumiem.
Valdība apgalvo, ka šie pasākumi nepieciešami, lai samazinātu budžeta deficītu, kas pagājušajā gadā sasniedza 5,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Taupības pasākumi ietver nodokļu palielināšanu, veselības apdrošināšanu sadārdzināšanu un, iespējams, vairāku svētku dienu atcelšanu.
Arodbiedrības bažījas, ka no šiem taupības mēriem visvairāk cietīs vienkāršie cilvēki, savukārt uzņēmēji sūdzas, ka pasākumos nav paredzēts nekas, kas veicinātu ekonomiku.
"Slovākiem tas ir apnicis," protestētājiem Bratislavā sacīja opozīcijā esošās partijas "Progresīvā Slovākija" līderis Mihals Šimečka.
Protestus organizēja "Progresīvā Slovākija" sadarbībā ar kristīgajiem demokrātiem, demokrātiem un partiju "Brīvība un solidaritāte".
"Mēs atšķiramies viens no otra, bet es varu garantēt, ka mēs strādāsim kopā," solīja Šimečka.