Putina drauga, bruņojuma korporācijas "Rosteh" vadītāja Čemezova pameitai neizdodas atbrīvoties no ES sankcijām. Pievīla pozēšana "Pirelli" kalendāram
Eiropas Savienības (ES) Padome atteikusies atcelt sankcijas krievu oligarha Sergeja Čemezova pameitai Anastasijai Ignatovai, norādot, ka viņas pozēšana "Pirelli" kalendāram liecina par labuma gūšanu no patēva aktīviem, noskaidrojusi Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība (RFE/RL) pētnieciskās žurnālistikas vienība "Systema".
Ignatova ir apstrīdējusi tiesā sankcijas, ko ES viņai piemēroja 2022.gadā. Viņa apgalvo, ka negūst labumu no Čemezova aktīviem un sakariem. 38 gadus vecā Ignatova ir Čemezova sievas Jekaterinas Ignatovas meita no pirmās laulības.
72 gadus vecajam Čemezovam, kurš ir tuvs Krievijas diktatora Vladimira Putina sabiedrotais un vada Krievijas bruņojuma ražošanas un tirdzniecības korporāciju "Rosteh", ES sankcijas piemērotas kopš 2014.gada par Ukrainas teritoriālās integritātes graušanu.
Automašīnu riepu ražotāja "Pirelli" slavenā kalendāra 2017.gada izdevumā pozēja Holivudas zvaigznes Nikola Kidmena, Penelope Krusa, Uma Tūrmane, Keita Vintsleta, Alīsia Vikandere, Helēna Mirena un vēl citas slavenības, un Ignatova. Viņa bija vienīgā dalībniece, kas nebija pasaules līmeņa aktrise vai slavenība, un tika pieteikta kā "Maskavas Valsts universitātes politikas teorijas profesore un īpašā viešņa".
ES Padome vēstulē, kas paredzēta Ignatovas advokātiem un nonākusi "Systema" rīcībā, norāda uz Ignatovas dalību "Pirelli" kalendārā kā vienu no vairākiem pierādījumiem tam, ka viņa gūst labumu no savām attiecībām ar Čemezovu. Vēstulē norādīts, ka vienīgais ticamais iemesls Ignatovas iekļaušanai kalendārā bija "Pirelli" un "Rosteh" partnerība, kas tajā laikā pastāvēja.
Ignatova un "Pirelli" neatbildēja uz "Systema" lūgumiem pēc komentāriem.
ES šomēnes vienojās pagarināt vīzu aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu Ignatovai un vēl vairāk nekā 2600 citām personām un organizācijām līdz 2026.gada marta vidum. Sankcijas viņiem piemērotas saistībā ar Krievijas karu Ukrainā.
ES Padomes vēstulē norādīts arī uz trim aktīviem, kas liecina par Ignatovas ciešo saikni ar patēvu un labumu gūšanu no viņa bagātības un ietekmes. Runa ir par kompāniju "Elsamex", kas bāzēta Belizā, villu Spānijā un jahtu 130 miljonu ASV dolāru vērtībā. Ignatovas advokāti apgalvo, ka viņa ir pārdevusi jahtu, bet ES Padome to apšauba.