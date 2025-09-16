Eiropas Komisija ierosinās jaunas sankcijas pret Izraēlu
Eiropas Komisija (EK) trešdien nāks klajā ar jaunu ierosinājumu piemērot Izraēlai sankcijas par tās darbībām Gazas joslā, paziņojusi EK preses pārstāve. Šīs sankcijas ietvertu vairāku tirdzniecības priekšrocību apturēšanu, kā arī apturētu maksājumus Izraēlai no Eiropas Savienības (ES) fondiem, kas paredzēti starptautiskās sadarbības veicināšanai, atklāja EK pārstāve.
Vai sankciju priekšlikums saņems nepieciešamo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu atbalstu, nav skaidrs, jo valstis ir sašķeltas jautājumā par to, kā ES būtu jāreaģē uz Izraēlas un Gazas situāciju.
Iepriekšējais priekšlikums apturēt finansējumu Izraēlai pētniecības jomā līdz šim nav guvis pietiekamu atbalstu.
Jau ziņots, ka Izraēlas armija naktī uz otrdienu pēc vairāku nedēļu ilgas bombardēšanas un gaisa triecienu veikšanas sāka sauszemes spēku uzbrukumu Gazas pilsētai, virzoties uz pilsētas centru.
"ES ir konsekventi mudinājusi Izraēlu nepastiprināt operāciju Gazas pilsētā. Militārā iejaukšanās novedīs pie vēl lielākiem postījumiem, nāves un iedzīvotāju pārvietošanās," norādīja ES augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
"Mēs esam skaidri norādījuši, ka tas arī pasliktinās jau tā katastrofālo humāno situāciju un apdraudēs arī ķīlnieku dzīvības. Ir pēdējais laiks pārtraukt vardarbības, iznīcināšanas un ciešanu ciklu, un tam ir jābeidzas nekavējoties," viņa uzsvēra.