Klients striptīza klubā Tallinā iztērē 8000 eiro un pēc tam vēršas Patērētāju strīdu komisijā
Kāds vīrietis vērsies Igaunijas Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, norādot, ka striptīza klubā viņam izrakstīti rēķini par summu, kas pārsniedz faktiski sniegto pakalpojumu vērtību. Turklāt, pēc viņa teiktā, pakalpojumi neatbilda ne solītajai kvalitātei, ne iepriekšējām vienošanām.
Incidents notika 11. maijā. Klients apmeklēja "The Score Club Vana" Tallinā un iztērēja tur kopumā 8262 eiro. No šīs summas 2590 eiro viņš samaksāja kā privātpersona, bet pārējo summu - ar uzņēmuma bankas kartēm.
Vēlāk viņš vērsās Patērētāju strīdu komisijā, uzskatot, ka vizītes laikā viņam tika izrakstīti rēķini par summu, kas pārsniedza faktiski sniegto pakalpojumu vērtību, vēsta "Postimees.ee".
Viņš sūdzējās, ka sniegtais pakalpojums neatbilda cenrādim, kvalitātei un iepriekšējām vienošanām, kā arī apgalvoja, ka kluba pārstāvis izmantojis viņa reibuma stāvokli. Klients pieprasīja naudas atmaksu.
Visus maksājumus veica ar bankas kartēm personīgi
Striptīza klubs savā atbildē Patērētāju strīdu komisijai norādīja, ka klients neizteica nekādas pretenzijas par sniegto pakalpojumu kvalitāti.
"Patērētājs jau iepriekš bija apmeklējis šo bāru un bija informēts par sniegtajiem pakalpojumiem un cenu līmeni. Pakalpojumu un preču cenrādis ir izvietots pie bāra letes, un katrs klients ar to var iepazīties. Pēc bārmenes teiktā, viņa arī mutiski izskaidroja cenas klientam," paskaidroja kluba pārstāvji.
Tāpat viņi uzsvēra, ka visi maksājumi tika veikti ar klienta bankas kartēm, un klients pats ievadīja PIN kodus. "Mums nav saprotams, kā var apgalvot, ka cenas nav bijušas saskaņotas, jo preču un pakalpojumu pārdošana notika saskaņā ar oficiālo cenrādi," teikts atbildē.
Patērētāju strīdu komisija noraidīja klienta prasību. Lēmumā norādīts: "Iesniedzējs uzskata, ka pakalpojums ticis sniegts tikai daļēji, pakalpojuma cena bijusi nepamatoti augsta, un viņš ticis piespiests pakalpojumu iegādāties un par to samaksāt."
Komisija atgādināja, ka, saskaņā ar Igaunijas Civilprocesa likuma 230. panta 1. daļu, katrai pusei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas.
"Iesniedzējs izteicis vairākus apgalvojumus un pieņēmumus, kas nav pārliecinoši, un nav sniedzis nevienu pierādījumu šo apgalvojumu pamatošanai. Ja iesniedzējs apgalvo, ka pārdevējs ir pārkāpis līgumu, tieši viņam ir jāpierāda, kāds bija pušu vienošanās saturs, kāds pārkāpums tika veikts no pārdevēja puses, kāds kaitējums radies vai uz kāda pamata būtu jāsamazina cena.
Iesniedzējs apgalvo, ka cenas bijušas nepamatoti augstas. Tomēr viņš nav pierādījis, kādai cenai būtu vajadzējis būt. Komisijas sēdē pārdevēja pārstāvis paskaidroja, ka pakalpojumi tika sniegti saskaņā ar cenrādi, kas bija izvietots publiski un bija zināms iesniedzējam. Iesniegtais cenrādis bija pieejams un bija daļa no starp pusēm noslēgtā līguma.
Ja iesniedzējs nebūtu saņēmis pakalpojumu vai tas neatbilda prasībām, viņam nebija pienākuma to pieņemt vai apmaksāt. Pretenzijas vajadzēja izteikt nekavējoties. Ņemot vērā, ka iesniedzējs pats pasūtīja pakalpojumus un vairākkārt tos apmaksāja, nav ticami apgalvot, ka pakalpojumi netika sniegti vai neatbilda prasībām. Tāpat iesniedzējs nav skaidri norādījis, kāds tieši pārkāpums ir noticis no pārdevēja puses. Tukši apgalvojumi, aizdomas un pieņēmumi nevar būt par pamatu prasības apmierināšanai," teikts lēmumā.
Lēmumā arī norādīts, ka uzņēmums, kura bankas kartes tika izmantotas norēķiniem striptīza klubā, var iesniegt pretprasību pret iesniedzēju, savukārt valstij ir tiesības izvirzīt uzņēmumam papildu nodokļu prasības. Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar komisijas lēmumu, tā var vērsties apriņķa tiesā.