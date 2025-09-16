Gruzijā aizturēts slavenais “Netflix” dokumentālā seriāla “The Tinder Swindler” afērists
Saimons Levijevs, 2022. gada “Netflix” dokumentālā seriālā “Tinder Swindler” galvenā persona, ticis arestēts Gruzijā, paziņojušas vietējās amatpersonas.
Gruzijas Iekšlietu ministrija pirmdien sacīja, ka 34 gadus vecais Levijevs tika aizturēts pēc ierašanās Batumi lidostā pēc Interpola pieprasījuma, vēsta “BBC”. Varasiestādes uzreiz nesniedza sīkāku informāciju par aizturēšanas iemesliem.
Saskaņā ar Izraēlas vietnes “Ynet” ziņojumu, viņa advokāts žurnālistiem teica, ka Levijevs “brīvi ceļojis pa pasauli”. “Es runāju ar viņu šorīt pēc aizturēšanas, bet mēs vēl nesaprotam iemeslu,” sacīja advokāts.
“Netflix” dokumentālajā filmā tika atklāts, ka Levijevs esot izkrāpis aptuveni 10 miljonus dolāru. Viņš mānījis sievietes, izrādot, ka dzīvo ļoti greznu dzīvi, un dažādām metodēm pārliecinājis tās aizdot viņam naudu.
Tomēr 2019. gada decembrī Levijevam tika piespriests 15 mēnešu cietumsods par krāpšanu, zādzību un dokumentu viltošanu. Pēc pieciem mēnešiem viņš tika atbrīvots par “labu uzvedību”, ziņo “People”.