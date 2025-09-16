Izraēla izvieto tankus gar Izraēlas un Gazas robežu.
Pasaulē
Šodien 08:18
Tanki Gazā: Izraēlas armija turpina plašu uzbrukumu
Izraēlas armija naktī uz otrdienu pēc vairāku nedēļu ilgas bombardēšanas un gaisa triecienu veikšanas sākusi sauszemes spēku uzbrukumu Gazas pilsētai, vēsta Izraēlas un arābu prese, kā arī ASV izdevums "Axios".
"Axios" vēsta par ofensīvas sākšanu, atsaucoties uz anonīmām Izraēlas amatpersonām.
Izraēlas laikraksts "Jerusalem Post" vēsta, ka tas "var apstiprināt" ziņas par uzbrukuma sākšanu.
Laikraksts nenorāda, no kādiem avotiem saņēmis apstiprinājumu.
"Jerusalem Post", telekanāla "Al-Jazeera" tīmekļa vietne un citi angliski rakstošie mediji citē palestīniešu avotus, kas liecina, ka Izraēlas tanki ir iebraukuši pilsētas centrā.
"Al-Jazeera" un "Times Of Israel" arī ziņo, ka Izraēlas armija pēdējās stundās ir pastiprinājusi triecienus Gazai.