ASV un Lielbritānija paraksta vēsturiskus līgumus, kas veicinās sadarbību tehnoloģiju un kodolenerģijas jomās
ASV prezidentam Donaldam Trampam atrodoties valsts vizītē Lielbritānijā, abas valstis parakstīs līgumus par sadarbību tehnoloģiju un kodolprojektu jomās par kopumā vairāk nekā desmit miljardiem ASV dolāru, pirmdien paziņojušas amatpersonas.
Trampu vizītē pavadīs ASV tehnoloģiju kompāniju vadītāji, tai skaitā mikroshēmu un programmatūru ražotāja "Nvidia" un sarunbota "ChatGPT" izstrādātāja Open AI" vadītāji, kuri reizē ar prezidentu ceturtdien tiksies ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru.
Šī būs Trampa otrā valsts vizīte Lielbritānijā. Sava pirmā pilnvaru termiņa laikā Tramps 2019.gada jau apmeklēja Lielbritāniju valsts vizītē, un tolaik viņu vēl pieņēma karaliene Elizabete II.
Plānots, ka Tramps ieradīsies Lielbritānijā otrdien, un trešdien karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla pieņems Trampu Vindzoras pilī. Ceturtdien Trampam un amerikāņu uzņēmēju delegācijai plānota tikšanās ar Stārmeru premjerministra oficiālajā ārpilsētas rezidencē Čekersā.
"Šī vizīte akcentēs jaunu zinātnes un tehnoloģiju partnerību, kas ietvers miljardiem dolāru lielas investīcijas," norādīja kāda ASV amatpersona. "Mēs runājam par vairāk nekā desmit miljardiem, varbūt desmitiem miljardu, kas tiks ieguldīti. Mēs droši zinām, ka noteikti vairāk nekā desmit," piebilda amatpersona.
Abas valstis arī parakstīs vienošanos, lai paātrinātu jaunu kodolenerģijas projektu izstrādi, paziņoja Londona. Saskaņā ar šo vienošanos Lielbritānija un ASV izmantos viena otras drošības novērtējumus par jaunu reaktoru projektiem, un paredzams, ka tas ļaus saīsināt kodolenerģijas projekta licences saņemšanas laiku no trim vai četriem gadiem līdz diviem gadiem.
Stārmers izteicās, ka šī partnerība nostādīs Lielbritāniju ceļā uz "kodolenerģētikas zelta laikmetu".
ASV amatpersonas atklāja, ka abas valstis arī iepazīstinās ar "sasniegumiem sadarbībā aizsardzības tehnoloģiju jomā".