Bulgārijā aizturēts Krievijas pilsonis, kuru Libāna saista ar 2020. gada Beirūtas sprādzienu
Bulgārijā aizturēts Krievijas pilsonis, kuram pieder kravas kuģis, kas saistīts ar amonija nitrāta kravu, kas 2020.gadā eksplodēja Beirūtas ostā, pirmdien paziņoja Libānas amatpersonas.
2020.gada 4.augustā Beirūtā eksplodēja 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas sešus gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Spēcīgajā sprādzienā dzīvību zaudēja vismaz 218 cilvēki un vēl 6000 tika ievainoti.
Bulgārijā aizturēts Igors Grečuškins, un Libāna gatavo pieprasījumu viņa pārvešanai uz Libānu. Ja viņš netiks nodots Libānas varasiestādēm, izmeklētāji no Libānas dosies uz Bulgāriju, lai viņu nopratinātu, atklāja šīs Libānas amatpersonas.
Libāna caur Interpolu izdeva orderi Grečuškina arestam pirms gandrīz pieciem gadiem reizē ar orderi kuģa kapteiņa, Krievijas pilsoņa Borisa Prokoševa aizturēšanai.
Grečuškins, kuram ir arī Kipras pilsonība, tika aizturēts pagājušajā nedēļā lidostā Sofijā pēc ierašanās no Kipras, atklāja amatpersonas.