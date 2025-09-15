Lietuvā draud koalīcijas sabrukums pēc ministra kandidātu noraidīšanas
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pirmdien noraidīja populistiskās partijas "Nemunas rītausma" izvirzītos kandidātus vides un enerģētikas ministru amatiem, savukārt "Nemunas rītausmas" līderis Remiģijus Žemaitaitis paziņoja, ka līgums par jauno valdošo koalīciju ir beidzis darboties.
"Jā, līgums automātiski izbeidzas, kad beidzas valdības veidošanas termiņš," viņš sacīja žurnālistiem.
Nausēda pirmdien paziņoja, ka noraida līdzšinējā vides ministra Povila Poderska kandidatūru vides ministra amatam un jurista Mindauga Jablonska kandidatūru enerģētikas ministra amatam, kā arī aicināja valdības veidotāju sociāldemokrātu politiķi Ingu Ruginieni izvirzīt jaunus kandidātus šiem amatiem.
Noraidot kandidatūras, Nausēda norādīja, ka jaunieceltajiem ministriem nevajadzētu radīt ne mazākās šaubas par savu apņēmību un spēju aizstāvēt sabiedrības intereses, pretoties interešu grupu ietekmei un nodrošināt raitu un efektīvu darbību sabiedrībai īpaši svarīgās jomās.
Žemaitaitis uzsvēra, ka "Nemunas rītausma" neredz iespēju strādāt valdošajā koalīcijā, ja tās kandidāti netiek iecelti par ministriem.
Tomēr viņš neizslēdza iespēju izvirzīt jaunus kandidātus ministru amatiem, taču norādīja, ka šajā gadījumā tie būtu partijas biedri.
Savukārt Nausēda ir paziņojis, ka viņš ministru amatos neiecels "Nemunas rītausmas" biedrus, bet tikai partijas izvirzītus kandidātus, kas nav tās biedri, jo partijas līderis tiek tiesāts par antisemītismu. Poderskis un Jablonskis nav "Nemunas rītausmas" biedri.
Žemaitaitis arī teica, ka koalīcijai tuvākajās dienās jāapspriež pašreizējā situācija.
Jau vēstīts, ka Žemaitaitis piektdien paziņoja, ka koalīcijas līgums zaudēs spēku, ja Nausēda noraidīs Poderska un Jablonska kandidatūras.
Nausēda 9.septembrī parakstīja dekrētu, ar kuru apstiprināja Ruginienes izveidotās valdības sastāvu, taču bez vides un enerģētikas ministriem, jo to kandidatūras tika iesniegtas pēdējā brīdī.
Līdz ar to vienīgais "Nemunas rītausmas" izvirzītais kandidāts darbam valdībā, kuru apstiprinājis Nausēda, ir līdzšinējais zemkopības ministra vietnieks Andrjus Paļonis, kurš apstipirnāts zemkopības ministra amatā.
26.augustā Seims par nākamo premjerministri apstiprināja sociāldemokrātu izvirzīto Ruginieni, kas līdzšinējā valdībā ir sociālās nodrošināšanas un darba ministre.
Jaunā valdība iegūs pilnvaras sākt strādāt, tiklīdz Seims apstiprinās tās programmu.
Lietuvā augustā pēc skandālos saistībā ar biznesa darījumiem iesaistītā Gintauta Palucka atkāpšanās no premjerministra un Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amata notika izmaiņas valdošajā koalīcijā. Tajā palika Sociāldemokrātu partija un populistiskā partija "Nemunas rītausma", taču centriski kreiso Demokrātisko savienību "Lietuvas vārdā" nomainīja centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība un centriski labējā Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība, kurām ir kopīga frakcija Seimā.
Demokrātu savienība "Lietuvas vārdā" pārgāja opozīcijā, jo vairs nevēlējās strādāt vienā koalīcijā ar "Nemunas rītausmu".