Ķīna un ASV tuvojas kompromisam par “TikTok” kontroli
Starp ASV un Ķīnu ir panākta ietvarvienošanās par īpašumtiesībām uz videoplatformu "TikTok", kas pašlaik pieder Ķīnas uzņēmumam "ByteDance", pirmdien paziņoja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
Preses konferencē Madridē pēc ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām Besents sacīja, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam piektdien būs saruna ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kurā, iespējams, tiks panākta galīgā vienošanās. Besents teica, ka ietvarvienošanās mērķis ir "TikTok" pāriešana amerikāņu īpašumā, taču sīkāku informāciju nesniedza.
Jau ziņots, ka ASV Kongress pērn nacionālās drošības apsvērumu dēļ pieņēma likumu, kas liek "ByteDance" vai nu pārdot ārkārtīgi populāro platformu, vai arī to slēgt.
Gan demokrātu, gan republikāņu pārstāvji, kā arī izlūkdienestu amatpersonas ir paudušas bažas, ka Ķīnas varasiestādes varētu piespiest "ByteDance" nodot tām amerikāņu lietotāju datus vai likt uzņēmumam palielināt Pekinas interesēm labvēlīgu "TikTok" saturu un ierobežot tām nevēlamu saturu.
"TikTok" ir noliedzis apgalvojumus, ka to varētu izmantot kā Ķīnas valdības instrumentu, un ir paziņojis, ka nav kopīgojis ASV lietotāju datus ar Ķīnas iestādēm.
Tramps, stājoties ASV prezidenta amatā, parakstīja rīkojumu, ar kuru par 75 dienām tika atlikta likuma par "TikTok" darbības aizliegumu ASV stāšanās spēkā. Vēlāk viņš pagarināja šo termiņu līdz 19.jūnijam, bet pēc tam - līdz 17.septembrim.
"ByteDance" ir apstiprinājis, ka ir iesaistīts sarunās ar ASV valdību, bet arī atzinis, ka ir jāatrisina svarīgi jautājumi un ka jebkurš darījums būs jāapstiprina atbilstoši Ķīnas likumiem.