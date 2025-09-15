Vācijas policijai aizdomas par tīšu dzelzceļa infrastruktūras bojāšanu.
Pasaulē
Šodien 16:47
Vācijas policijai ir aizdomas, ka traucējumus dzelzceļa līnijā starp Berlīni un Hannoveri nedēļas nogalē izraisīja tīša dedzināšana.
Sestdien netālu no Hannoveres aizdegās sadales skapis, izraisot dzelzceļa satiksmes traucējumus līdz pat svētdienas vakaram.
Vācijas valstij piederošais dzelzceļa uzņēmums "Deutsche Bahn" sestdien paziņoja, ka ugunsgrēku, visticamāk, izraisījuši vandāļi. Taču Hannoveres policijas preses pārstāve šodien paziņoja, ka pierādījumi liecina par tīšu dedzināšanu.
Dzelzceļa satiksmes traucējumus pastiprināja autoavārija. Hannoveres nomalē kāds iereibis autovadītājs ietriecās ar automašīnu betona stabā, nogāžot to no tilta uz sliedēm. Tika bojāti elektrības vadi, kā dēļ nācās apturēt "InterCity Express" (ICE) vilcienu ar 900 pasažieriem.