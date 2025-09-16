Ķīnas dēļ Krievijai jauna problēma: Maskava sper galēju soli, kā tas bija 1990. gados
Rietumu sankciju spiediena dēļ Maskava atkal slīd atpakaļ pagātnē.
Aģentūra "Reuters" ziņo, ka Krievijas uzņēmumi arvien biežāk pāriet uz bartera darījumiem: par iekārtām un būvmateriāliem tiek norēķināts ar graudiem un linu sēklām. Tas ir krīzes simbols - lielākais energoresursu eksportētājs ir spiests izdzīvot pēc shēmām, kas raksturīgas 1990. gadu haosam.
Krievija atkal maina preces pret precēm, norāda eksperti, un tas ir ļoti slikts signāls Maskavai: kvieši tiek sūtīti uz Ķīnu apmaiņā pret automašīnām, linu sēklas - pret sadzīves tehniku un būvmateriāliem, metāls - pret pakalpojumiem.
"Reuters" noskaidrojis: šādas shēmas kļūst arvien plašāk izplatītas, lai gan vēl nesen par tām nebija nekādas intereses.
Iemesls ir vienkāršs: Ķīnas bankas baidās strādāt ar Krieviju tieši. Nauda no Maskavas viņām ir toksiska - pastāv risks nonākt ASV sekundāro sankciju sarakstā, tāpēc norēķini ar precēm šķiet kā "glābiņš", lai gan patiesībā tas ir pilnīgas Krievijas finanšu sistēmas degradācijas rādītājs.
Krievija tiek izstumta no globālās valūtas sistēmas un ir spiesta iztikt bez dolāriem un eiro. Likviditātes problēmas ir lielas: partneri baidās pat no juaņu maksājumiem, kas grauj tirdzniecību ar Ķīnu, tāpēc atkal ir atgriezušās bartera ķēdes: tiek veidotas shēmas, kurās nav iespējams noteikt preču patiesās izmaksas.
Tas veicina krāpniecību un uzticības sabrukums Krievijas līgumiem. Un arī pieaugošā statistikas atšķirība: Centrālās bankas un muitas dati jau atšķiras par 7 miljardiem dolāru - tieša "ēnu" tirdzniecības pazīme.
Sankcijas faktiski grauj Krievijas integrāciju globālajā ekonomikā. Kremlis savu pozīciju saglabāšanai izmanto "Rosatom" un izejvielas, bet vienlaikus nonāk situācijā, kad visa valsts dzīvo no shēmām, kas atgādina mežonīgos 90. gadus.
"Reuters" atgādina: toreiz barters sēja haosu, radīja milzīgas korupcijas shēmas un padarīja ekonomiku necaurspīdīgu. Šodien Krievija atkal kāpj uz tā paša grābekļa, un tas ir kara pret Ukrainu rezultāts.