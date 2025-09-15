VIDEO: Vatikānā pirmo reizi vēsturē aizvadīts grandiozs popmūzikas koncerts un dronu šovs
Svētdienas vakarā Vatikānā bija novērojams gaužām neparasts skats - aptuveni 80 tūkstoši cilvēku pulcējās Svētā Pētera laukumā, lai vērotu iespaidīgu dronu šovu un itāļu tenora Andrea Bočelli koncertu.
Koncerts noslēdza Vatikāna rīkoto "Pasaules brālības forumu 2025", kurā divu dienu garumā cilvēki no visas pasaules sprieda par cilvēcību laikmetā, kuru ietekmē sociālie un vides izaicinājumi, kā arī strauja tehnoloģiju attīstība. Koncertā uz skatuves kāpa itāļu tenors Bočelli, amerikāņu superzvaigzne Farels Viljamss, gospeļkoris “Voices of Fire” un citi pasaulē zināmi mākslinieki.
"Es vēlos no sirds pateikties Viņa Svētībai pāvestam Leonam XIV par to, ka viņš mums visiem atvēra durvis uz šo svēto vietu un atgādināja, ka patiesa līdzjūtība un žēlastība sākas ar brālību, kad mēs izturamies viens pret otru kā pret saviem brāļiem un māsām," vēsturiskā koncerta atklāšanā sacīja Farels Viljamss.
Vatikānā aizvadīts iespaidīgs dronu šovs
Svētdienas vakarā Vatikānā bija novērojams gaužām neparasts skats - aptuveni 80 tūkstoši cilvēku pulcējās Svētā Pētera laukumā, lai vērotu ...
Pēc koncerta debesīs pacēlās vairāk nekā 3000 dronu, kas veidoja iespaidīgu gaismas izrādi virs Svētā Pētera bazilikas kupola. Droni debesīs atainoja Vissvētās Jaunavas Marijas seju, baložus, Mikelandželo “Ādama radīšanu” un arī vēlīnā pāvesta Franciska portretu. Jāpiebilst, ka dronu kompāniju vadīja uzņēmums "Nova Sky Stories", kas pieder Īlona Maska brālim Kimbalām Maskam.
Foruma ietvaros piektdien tika aizvadītas piecpadsmit tematiskās diskusijas, kurās piedalījās uzņēmēji, zinātnieki, sociālajie darbinieki, sportisti un garīgajie līderi no visas pasaules. Viņu priekšlikumi par to, kā veicināt brālību un sadarbību ikdienā, tika apkopoti “Cilvēces asamblejā”.