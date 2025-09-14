Solidarizējoties ar diriģentu Lahavu Šani, Beļģijas premjerministrs apmeklējis viņa koncertu Vācijā
Solidarizējoties ar diriģentu Lahavu Šani, Beļģijas premjerministrs Barts de Vēvers sestdien apmeklējis viņa koncertu Vācijā.
Jau ziņots, ka Flandrijas mūzikas festivāls "Festival Ghent" atcēla Minhenes Filharmonijas orķestra uzstāšanos, jo Šani, kurš izraudzīts par orķestra galveno diriģentu no 2026./2027. gada sezonas sākuma, nav nepārprotami distancējies no Izraēlas valdības. Šani pašreiz ir Izraēlas Filharmonijas orķestra muzikālais direktors.
Vēvers piektdien kritizēja Flandrijas mūzikas festivāla lēmumu, norādot, ka tas "pamatoti izraisījis lielu izbrīnu un tiek raksturots kā antisemītisks". Izmaiņas mūzikas festivāla "Festival Ghent" programmā kritizēja arī Vācija un Izraēla.
Beļģijas premjerministrs sestdienas vakarā kopā ar Vācijas vēstnieku Beļģijā Martinu Kothausu apmeklēja Šani koncertu Esenē.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs platformā "X" izteica pateicību Vēveram par "spēcīgo solidaritātes zīmi" un uzsvēra, ka antisemītismam nedrīkst dot vaļu.
Plānots, ka 36 gadus vecais Šani pirmdien ieradīsies Berlīnē, kur viņš pēdējā mirklī tika uzaicināts uz festivālu "Musikfest Berlin". Organizatori skaidroja, ka vēlas "dot signālu par mākslas vienojošo spēku, par mūsu demokrātisko sabiedrību pamatvērtībām Eiropā" un [iestāties] pret antisemītismu un diskrimināciju.