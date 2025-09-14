Policists netālu no pludmales okupētajā Sevastopolē.
Ukraina veikusi triecienu pa Krievijas Melnās jūras flotes sakaru centru Krimā
Ukraina naktī no 10. uz 11.septembri īstenojusi triecienu Krievijas Melnās jūras flotes sakaru centram okupētajā Krimā, svētdien paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Uzbrukumu Krievijas Melnās jūras flotes sakaru mezglam 184.pētniecības un eksperimentālās bāzes vietā Sevastopolē īstenoja Ukrainas Jūras spēku vienības.
Sakaru centrs nodrošināja Krievijas Melnās jūras flotes vienību vadību un kontroli, norādīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.